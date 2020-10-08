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В России заканчиваются койки для больных Covid-19. Роспотребнадзор грозит «новыми мерами»

В России заканчиваются койки для больных Covid-19. Роспотребнадзор грозит «новыми мерами»
Автор фото: Андрей Пермяков. Иллюстрация: DK.RU

«Или будем соблюдать (ограничения) — или придется принимать какие-то другие меры». В России все меньше мест в специализированных больницах. В росте заболеваемости власти во многом винят людей.

#НОВОСТИ

В больницах российских регионов почти закончился резерв коек для пациентов с Covid-19 — теперь об этом говорят не только больные и врачи, но и администрации субъектов РФ, пишет «Коммерсантъ». Так, в Москве участковые врачи порой не могут доехать до пациентов несколько дней, после приезда скорой ждать компьютерную томографию легких и приема доктора нужно несколько часов, а заболевших с температурой выше 39 градусов и поражением легких менее 25% оставляют лечиться дома. 

Сотрудница департамент здравоохранения Москвы в ответ на жалобы пользователей в соцсетях сообщила, что сейчас «наблюдается значительный рост заболеваемости COVID-19» и «количество пациентов с подозрением на коронавирус в КТ-центрах резко увеличилось, что отразилось на сроках ожидания». В последние дни в столице фиксируется порядка 3-4 тыс. новых случаев болезни в сутки. 

В ряде регионов власти признают, что коек для лечения коронавирусных больных не хватает, а попасть на КТ сложно. О нехватке мест в инфекционных госпиталях говорил глава Башкирии Радий Хабиров, глава Якутии Айсен Николаев сказал, что аппараты КТ работают с полной загрузкой и попросил «не проходить это исследование просто так». В Нижегородской области развернуто 3153 койки для заболевших коронавирусом, из них свободны 345 коек. В Удмуртии коечный фонд, подготовленный в июле, сейчас заполнен, используется резервный фонд на 480 коек и готовится еще 1 тыс.

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 60 российских регионах, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на «России 1» в среду. «Или будем соблюдать (ограничения) — или придется принимать какие-то другие меры», — заявила она (цитата по «Интерфаксу»).

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова назвала главной причиной роста заболеваемости в Москве «поведенческую». «Несмотря на то, что у нас очень высокие цифры заболеваемости — тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции», — заявила она.

 
Вирусолог исследовательского центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в целом согласился с Раковой, но добавил еще и сезонный фактор. Кроме того, вторая волна началась везде, в том числе в Европе. Однако одними запретами и административным давлением все равно невозможно ничего добиться, нужна кооперация с гражданами, считает эксперт.
Автор: Андрей Пермяков
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