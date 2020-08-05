«Ждем неизбежного роста случаев COVID-19 в сентябре. Вирус никуда не ушел»

Александр Соловьев, врач, эксперт лабораторной диагностики:

— О ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Президент не так давно доложил: «Ситуация остается сложной и может, что называется, качнуться в любую сторону. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, нет».

Тренд на снижение новых случаев COVID-19 в Свердловской области наметился в последние дни июля. Важно отметить, что этот тренд проявляется также в снижении количества госпитализированных в стационары, в положительной динамике выписки пациентов.

Эмоциональное напряжение и тревога сменяются чувством расслабленности. Хочется выдохнуть и сказать: «Все позади! Справились!». Снятие ограничительных мер, свободное перемещение к курортным зонам в России и открывшаяся возможность вылета в отдельные страны возвращают нас к образу жизни в доковидное время.

Ушел ли вирус вместе с нами на отдых? Увы, это не так.

Прокатившись первой волной по странам и континентам, SARS-CoV-2 не позволяет расслабленно вернуться к привычному образу жизни. Устойчивый рост заболеваемости отмечается в течение нескольких недель в целом ряде стран — Испании, Германии, Франции, Японии, Австралии, Израиле, Румынии, Великобритании.

Отмечаются вспышки среди детских коллективов в летних лагерях и открывшихся школах (Израиль, США, Германия). Регулярно фиксируются крупные производственные вспышки (вспышка в Германии на консервном заводе и овощной ферме в Mamming). Вновь появились случаи вспышек на борту круизных лайнеров (вспышка на круизном судне MS Roald Amundsen, Норвегия), что фактически делает невозможным возобновление круизного туризма в 2020 г.

В разных странах возвращаются к практике усиления противоэпидемических мер. Так, в Австралии в связи с ростом заболеваемости в июле, после неэффективного карантина Мельбурна (5 млн жителей) и распространения инфекции в штате Виктория, власти с начала августа ввели комендантский час с 8:00 до 17:00, ограничили перемещения (не далее 5 км от дома) и физические занятия (не более 1 часа на улице), закрыли рестораны, бары и спортивные залы.

Каковы причины роста заболеваемости?

Рост заболеваемости связан с активным туризмом, групповыми развлечениями (дискотеки, ночные бары) и пренебрежением мерами профилактики (отказ от социальной дистанции, ношения масок). В Берлине приступили к добровольному тестированию возвращающихся туристов в аэропорту. По итогу первых 2300 исследований COVID-19 выявляется у 1% туристов.

Важно понимать, что каждый невыявленный «турист-носитель» нового коронавируса будет потенциальным источником новых вспышек и цепочек распространения инфекции.

В ряде стран вводится обязательная мера — самоизоляция на 14 дней по возвращении с отдыха. Отдельной причиной роста заболеваемости является позднее внедрение системы раннего обнаружения инфицированных, включающей обязательное ПЦР тестирование с получением быстрого результата исследования.

Необходима динамическая корректировка стратегии тестирования с использованием метода ПЦР — важно активно выявлять новые случаи инфицирования до появления симптомов среди контактных, у возвращающихся с отдыха в регион, при выходе на работу, перед госпитализацией в нековидные стационары.

Какие прогнозы можно сделать для Свердловской области?

Нужно ожидать неизбежного роста случаев заболеваемости COVID-19 и нового увеличения нагрузки на систему здравоохранения уже в конце августа и сентябре.

Неблагоприятные прогностические факторы:

Массовый отпуск жителей области в условиях переполненных курортных зон Краснодарского края и Крыма, где происходит активное смешивание жителей разных регионов.

Международный туризм после открытия отдельных туристических направлений в августе (Турция и др. страны).

Отсутствие мер контроля за соблюдением требований профилактики инфицирования в общественных местах, на транспорте, при возвращении на работу в коллективы.

Недостаточность ресурсов для проведения быстрого тестирования методом ПЦР с целью выявления бессимптомных носителей и контактных лиц. Эти контингенты требуют отдельного финансирования из бюджета и внебюджетных источников, т.к. не финансируется за счет средств ОМС.

Начало учебного года в школах и ВУЗах.

Общее пренебрежение населением мерами индивидуальной профилактики.

В заключение хочется напомнить, что с окончанием теплых летних дней помимо новой коронавирусной инфекции нужно ожидать ежегодного подъема заболеваемости другими инфекционными заболеваниями: энтеровирусной инфекцией в августе, сентябре и октябре с грозным проявлением в виде серозного менингита; кишечными вирусными инфекциями — ротовирусной и норовирусной.

Начало осени ознаменуется ежегодным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и внебольничными нековидными пневмониями.

Ожидания по гриппу в этом году достаточно тревожные, потому что начиная с сезона 2018/2019 г. среди циркулирующих штаммов гриппа все большую роль играет новый генетический вариант гриппа А, ранее не включаемый в состав вакцин.

Здоровье каждого из нас в наших руках. Об этом нужно всегда помнить. Важно не забывать про меры профилактики, рекомендованные для снижения риска инфицирования новым коронавирусом. Эти меры универсальны и защищают нас от других сезонных вирусных респираторных и кишечных вирусов.

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