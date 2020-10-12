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Екатеринбург вошел в список самых перспективных городов России

Екатеринбург вошел в список самых перспективных городов России
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Издание Forbes Life отметило 10 городов России за пределами Москвы, в которых произошел самый заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни.

#РЕЙТИНГИ#НОВОСТИ

Forbes Life включил Екатеринбург в список самых перспективных городов России. В издании отметили, что последние 10 лет изменили восприятие города. Среди знаковых событий выделена Уральская индустриальная биеннале, расширенная программа которой «привозит сюда культурную жизнь страны минимум два раза в год».

В издании отмечают, что «благодаря биеннале произошел редевелопмент гостиницы “Исеть”». Однако объект находится в аварийном состоянии, реконструкцией, возможно, займется «Атомстройкомплекс», писал DK.RU.

Еще одной точкой притяжения Forbes Life называет Ельцин Центр и Белую башню Моисея Рейшера — памятник конструктивизма, который восстанавливают молодые архитекторы.

2019-й — год десятилетия работы с брендом конструктивизма по инициативе арх-группы «Подельники». Главный проект группы «Белая башня» прошел разные этапы, сейчас идет подготовка и сбор средств на проект полноценной реставрации башни. Следующий проект — реконструкция Сысертского завода, — пишет Forbes Life.

В Сысерти на железоделательном заводе Турчаниновых-Соломирских, построенном в XVIII веке, в этом году был запущен проект «Лето на заводе». Его вместе с волонтерами реализовало «Агентство развития Сысерти», которое запустил Ян Кожан. DK.RU подробно рассказывал, что сооснователь первого в Екатеринбурге бургер-бара «Огонь» в 2019 г. решил взять паузу в гастрономическом бизнесе, чтобы заняться развитием Сысерти. В 2020 г. «Агентство развития Сысерти» выиграло грант общественной палаты президента РФ. Организация получила из федерального бюджета около 3,7 млн руб., чтобы воплотить проект «Лето на заводе» — оживить руины завода в качестве культурно-исторического объекта и наполнить его новыми функциями. На закрытие проекта приезжал известный писатель Алексей Иванов.

Помимо Екатеринбурга в топ-10 перспективных городов вошли Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Красноярск, Тула, Ярославль, Кострома и Иркутск.

Автор: Анна Хлебникова
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