«Проект сильных людей». В стенах завода 18 века запустили креативный кластер

В Свердловской области в Сысерти открылся проект «Лето на заводе». На территории Чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских запустили креативный кластер с коворкингом, фудкортом и мастер-классами.

Реализацией занималась некоммерческая организация «Агентство развития Сысерти», которую создал ресторатор Ян Кожан. DK.RU подробно рассказывал, что сооснователь первого в Екатеринбурге бургер-бара «Огонь» в 2019 г. решил взять паузу в гастрономическом бизнесе, чтобы заняться развитием Сысерти. Сам Ян Кожан рассказывал, что некоммерческая организация формирует стратегические векторы для этой территории и находит потенциальных интересантов в бизнесе, власти и среди горожан.

С помощью екатеринбургского архитектора Евгения Волкова к площадке завода удалось привлечь внимание международного проекта «Ре-Школа». В результате в 2019 г. профессиональные урбанисты, архитекторы и реставраторы, занимающиеся сохранением наследия и ревалоризацией территорий, приезжали в Сысерть и занимались разработкой концепции развития и реконструкции исторического центра, в который входит и площадка завода. В 2020 г. «Агентство развития Сысерти» выиграло грант общественной палаты президента РФ. Организация получила из федерального бюджета около 3,7 млн руб., чтобы воплотить проект «Лето на заводе». Общая стоимость проекта оценивается в 5 млн руб.

Все объекты на площадке за месяц до запуска возвели волонтеры. Они приехали в Сысерть, чтобы оживить территорию завода в духе тактического урбанизма.

После открытия проекта известный блогер Илья Варламов назвал его успешным примером тактического урбанизма:

Тактический урбанизм мобилизует людей на изменения. Он позволяет тестировать идеи с расчетом на долгосрочную перспективу и вовлекает в этот процесс власти. И здорово то, что российские города уже созрели для подобного рода инициатив. У нас пока мало хороших общественных пространств за пределами крупных городов, а подобные проекты показывают, что спрос на них как раз есть.

Сам завод находится в частных руках. Его владельцем является Павел Бабин. Еще при запуске проекта Ян Кожан рассказывал DK.RU, что собственник заинтересован, чтобы завод оживал в качестве культурно-исторического объекта и наполнялся новыми функциями.

После открытия креативного кластера Ян Кожан написал на своей странице в Facebook, что «еще пару месяцев назад креативный кластер и вообще хоть какая-то жизнь здесь казалось невероятной мечтой»:

Завод ожил, да так, что создал новый мир, новую вселенную казалось из абсолютной пустоты. Но это не так. Живой завод — это результат неимоверное работы и преодоления, поддержки и веры. Это проект сильных людей, тех, кто рискнул и не прогадал.

Отметим, что в 2017 г. Сысертский городской округ возглавил молодой свердловский чиновник Дмитрий Нисковских, ранее работавший министром инвестиций и развития области. Он с ходу объявил о новом подходе к развитию территории: в частности, сказал, что ищет инвесторов, которые готовы будут установить на территории округа когенерационные станции для майнинга и производства тепла для жителей, писал DK.RU.

Осенью 2018 г. свердловские власти утвердили программу развития Сысертского района до 2023 г. Согласно документам, общий объем финансирования составит почти 27 млрд руб., причем 19 млрд из них — частные инвестиции. Дмитрий Нисковских комментировал, что до сих пор Сысерстский район рассматривали только как территорию для земледелия или строительства загородного жилья, но на этом потенциал территории не заканчивается. По словам главы города, в южную часть Свердловской области готовы вкладываться промышленники, однако развитие экономики юга области упирается в низкое качество городской среды и инфраструктурные проблемы.