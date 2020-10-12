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Россияне стали сознательнее: в Роспотребнадзоре назвали сроки выхода эпидемии на плато

Россияне стали сознательнее: в Роспотребнадзоре назвали сроки выхода эпидемии на плато
Автор фото: Gerd Altmann. Иллюстрация: Pixabay.com

Перевод части работников на удаленный режим и дополнительные каникулы школьников должны сократить количество новых случаев коронавируса. Но пока говорить о пике не приходится.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Плато по заболеваемости COVID-19 может наступить в России в течение 10-20 дней, пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября, — сказала она.

Граждане стали дисциплинированнее и сознательнее относиться к соблюдению мер профилактики коронавируса, работодатели перевели часть сотрудников на дистанционный режим, а многих школьников отправили на дополнительные каникулы. Все это должно замедлить скорость прироста новых случаев, но должно пройти не менее 1,5 инкубационных периода, чтобы можно было говорить о выходе на плато, уточнила Пшеничная.

По мнению основателя Microsoft Билла Гейтса, люди смогут вернуться к прежней привычной жизни, только если будет получена доступная и суперэффективная вакцина от коронавируса. Массовая вакцинация граждан позволит остановить распространение болезни и в конечном счете покончить с эпидемией, сказал Гейтс в эфире телеканала NBC.

В России и в мире — рекорд заболеваемости Covid-19. Когда наступит пик эпидемии?

11 октября сообщалось, что в России выявили 13 634 заболевших Covid-19 — это больше показателей майского пика заболеваемости. Всего в стране с начала эпидемии заразилось коронавирусом 1,298 млн человек, умерли 22 597 заболевших, выздоровели более миллиона.

Ранее Сбербанк спрогнозировал, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на первую половину ноября в целом по стране и вторую половину октября в Москве. Сроки зависят от  соблюдения гражданами мер предосторожности. Так, если россияне будут строго следовать ограничениям, то в Москве максимум новых случаев придется на 17 октября — 4865 человек в сутки, а в России в целом — 8 ноября: 16 864 заболевших. Если люди перестанут соблюдать ограничения, то к 8 ноября будет 23 325 заболевших по России в целом, а в столице пик наступит 24 октября — 7969 случаев в сутки. 

Автор: Андрей Пермяков
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