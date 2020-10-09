В России и в мире — рекорд заболеваемости Covid-19. Когда наступит пик эпидемии?

В России впервые выявили более 12 тыс. новых случаев коронавируса в сутки: 9 октября оперативный штаб сообщил о 12 126 заболевших. Умер 201 человек, полностью выздоровело 7 092 человека. Всего в стране зафиксировано 1,272 млн заболевших, 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.

Среди новых случаев на Москву приходится 3701, Санкт-Петербург — 469, Московскую область — 411, Ростовскую — 265, Нижегородскую — 247.

Вместе с тем зафиксирован рекордный суточный прирост и в целом по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки коронавирусом заразились 338 779 человек. В Европе обнаружили 96 996 новых случаев — также самый высокий показатель за все время пандемии. Всего в мире общее число заболевших оценивается более чем в 36 млн человек, умерли 1,049 заразившихся.

В России пик заболеваемости придется на первую половину ноября в целом по стране и вторую половину октября в Москве. Об этом говорится в прогнозе Сбербанка, основанном на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни.

Всего в прогнозе приведены четыре сценария: если граждане соблюдают все меры предосторожности, иногда нарушают их, нарушают часто и ведут себя как обычно.