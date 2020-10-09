Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 09.10
77,91
91,69
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В России и в мире — рекорд заболеваемости Covid-19. Когда наступит пик эпидемии?

В России и в мире — рекорд заболеваемости Covid-19. Когда наступит пик эпидемии?
Автор фото: Андрей Пермяков. Иллюстрация: DK.RU

В России новый максимум числа зараженных за сутки. Математические расчеты показывают, что ситуация будет ухудшаться еще целый месяц и во многом зависит от соблюдения гражданами мер предосторожности.

#НОВОСТИ

В России впервые выявили более 12 тыс. новых случаев коронавируса в сутки: 9 октября оперативный штаб сообщил о 12 126 заболевших. Умер 201 человек, полностью выздоровело 7 092 человека. Всего в стране зафиксировано 1,272 млн заболевших, 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.

Среди новых случаев на Москву приходится 3701, Санкт-Петербург — 469, Московскую область — 411, Ростовскую — 265, Нижегородскую — 247. 

Вместе с тем зафиксирован рекордный суточный прирост и в целом по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки коронавирусом заразились 338 779 человек. В Европе обнаружили 96 996 новых случаев — также самый высокий показатель за все время пандемии. Всего в мире общее число заболевших оценивается более чем в 36 млн человек, умерли 1,049 заразившихся. 

В России пик заболеваемости придется на первую половину ноября в целом по стране и вторую половину октября в Москве. Об этом говорится в прогнозе Сбербанка, основанном на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни.

Всего в прогнозе приведены четыре сценария: если граждане соблюдают все меры предосторожности, иногда нарушают их, нарушают часто и ведут себя как обычно. 

  • В первом случае пик заболеваемости наступит 8 ноября: 16 864 новых случая в России в целом. В Москве пик наступит 17 октября — 4865 человек в сутки. 
  • Если граждане будут иногда нарушать меры предосторожности, на пике в стране будет 17 645 новых случаев в сутки. В Москве — 5221 заболевший, пик сдвинется на 20 октября.
  • При частом нарушении мер безопасности число новых случаев коронавируса в России достигнет 21 968 к 12 ноября. В Москве же будет 7296 случаев к 24 октября. 
  • Если россияне будут вести себя как обычно, то к 8 ноября будет 23 325 заболевших, в столице пик наступит 24 октября — 7969 случаев в сутки. 

 

 

 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Льготная ипотека взвинтила цены на недвижимость. Финансовый пузырь надувается»«Льготная ипотека взвинтила цены на недвижимость. Финансовый пузырь надувается»
  • Уктусский стрелок обжаловал пожизненный приговорУктусский стрелок обжаловал пожизненный приговор
  • «Будь проклят день, когда я связался с ними». «Титановая долина» объявила войну Панову«Будь проклят день, когда я связался с ними». «Титановая долина» объявила войну Панову
  • В России заканчиваются койки для больных Covid-19. Роспотребнадзор грозит «новыми мерами»В России заканчиваются койки для больных Covid-19. Роспотребнадзор грозит «новыми мерами»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.