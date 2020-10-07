«Будь проклят день, когда я связался с ними». «Титановая долина» объявила войну Панову

Управляющая компания ОЭЗ «Титановая долина» («ТД») выпустила информационное письмо, в котором сообщает, что намерена расторгнуть договор с ООО «Проектное дело» и готова подать на него в суд. Причина — срыв сроков проектирования тепловых сетей площадки «Уктус».

Установлено, что ООО «Проектное дело» сдало проектную документацию на экспертизу со значительным отклонением от установленных сроков. После чего государственная экспертиза неоднократно выдавала замечания к проекту, которые подрядчиком так и не были устранены, — говорится в письме.

В частности, сообщает «Титановая долина», подрядчик не обеспечил в проекте отвод дренажных вод от попутного дренажа тепловой сети в соответствии с нормативными требованиями и устойчивость конструкций подземных сооружений теплотрассы против их всплытия. Все это привело к тому, что государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление государственной экспертизы» 24 сентября отклонило проект. В связи с этим «ТД» расторгает договор с ООО «Проектное дело» и готово обратиться в арбитражный суд для защиты интересов управляющей компании ОЭЗ.

DK.RU обратился за комментарием к представителю ООО «Проектное дело» Дмитрию Панову. Он сказал, что ситуация эта для него была ожидаемой и изложил свою версию событий.

Проект по теплосетям мы подготовили, «Титановая долина» его утвердила и загрузила в госэкспертизу. Надо сказать, что когда заказчик загружает проект в экспертизу, это значит, что он все проверил и согласовал все технические решения. Но в день, когда экспертиза уже должна была одобрить проект, они в обход электронного документооборота, после закрытия личного кабинета, направили в ведомство письмо о том, что технические условия не позволяют выполнить соответствующие работы. То есть они фактически отозвали свои же техусловия. Все это было сделано, чтобы экспертиза выдала отрицательное заключение.

Дмитрий Панов убежден, что это сделано намеренно, чтобы «подставить его».

Как рассказал Панов, все это время «Титановая долина» постоянно затягивала сроки согласования этапов проекта и меняла правила игры в одностороннем порядке. Например, игнорировала обращения подрядчика, если в процессе проектирования выявлялись некорректности в техническом задании, не проводила вовремя инженерные изыскания, меняла эскизы зданий, которые напрямую влияли на техзадание и не позволяли выполнить изначально оговоренные работы в срок и т.д.

При этом трудоемкость проектных работ и их длительность существенно увеличились, поскольку нам потребовалось разработать не три проекта (по трем участкам ОЭЗ), как это требовалось по ТЗ, а семь. Причем под каждую из семи сетей Заказчик потребовал выполнить еще и свой отдельный раздел, — объясняет Панов и добавляет, что за многолетнюю работу на рынке проектирования он впервые встречает такое дробление разделов.

Все это Дмитрий Панов подробно изложил в письме первому заместителю губернатора Свердловской области Алексею Орлову, попросив власти в ближайшее время организовать совещание с участием представителей «Титановой долины», «Проектного дела» и чиновников.

Как утверждает Панов, несмотря на технические недоработки, работы по договору, заключенному им с ОЭЗ «Титановая долина», выполнены на 90%. По его оценкам, ОЭЗ должна выплатить за них около 37 млн руб.

Это не они сейчас подают на нас в суд, это мы уже через пару дней подаем исковое заявление, чтобы признать их действия неправомерными и получить деньги за выполненные работы. Проект этот полностью выполнен, по всем разделам было положительное заключение, — заявил Дмитрий Панов.

Он добавил, что теплосети в «ТД» — это не какой-то суперсложный проект, «Проектное дело» выполняет намного более масштабные задачи. Так, 2 сентября получила положительное заключение «Главгосэкспертизы» на уникальный объект стоимостью 1,6 млрд руб. в Ижевске. А это гораздо более сложная задача, нежели теплосети в «ТД».

По предположению Панова, нынешний гендиректор ОЭЗ Андрей Антипов просто выполняет приказы бывшего главы Артемия Кызласова: «Им нужно представить все так, будто наша компания некомпетентна, это нужно им для суда, чтобы выстроить на этом линию защиты Кызласова».

Чем закончится это противостояние, предприниматель не знает, но намерен добиваться справедливости в суде.

«Титановая долина» в лице Антипова фактически объявила нам войну по приказу Кызласова. А на любой войне — как на войне. Хотя нам воевать-то нечего, мы свою работу сделали, мне важно, чтобы они заплатили за нее деньги, — говорит он и добавляет: — Я уже проклял тот день, когда связался с этой конторой.

Как писал DK.RU, 17 февраля 2020 г. Артемий Кызласов был задержан с поличным при получении взятки в размере 2,5 млн руб. Операцию проводили сотрудники ФСБ. По версии следствия, в середине 2019 г. Артемий Кызласов потребовал взятку от подрядной организации «Проектное дело», которая принадлежит предпринимателю Дмитрию Панову, за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору.

19 августа Артемию Кызласову, который к тому времени стал бывшим гендиректором «ТД», предъявили обвинение в окончательной редакции. Его обвиняют в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Вымогательство взятки в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

В начале сентября конфликт между новым руководством «Титановой долины» и «Проектного дела» вышел в публичное пространство. Руководство ОЭЗ заявило, что подрядчик как профессиональный участник рынка должен был сам заметить, что прокладка теплосетей должна проводиться параллельно с дренажом, и внести соответствующие изменения в проект. Поскольку этого не было сделано, разработка подрядчика его не устраивает.

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