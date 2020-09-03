Подрядчик, передавший взятку главе «Титановой долины», не может начать там работу

Владелец компании «Проектное дело» Дмитрий Панов не может начать работу в особой экономической зоне Свердловской области «Титановая долина». В декабре 2019 г. компания выиграла тендер по проектированию в ОЭЗ сетей теплоснабжения. По его мнению, заказчик «намеренно затягивает сроки исполнения по договору».

По полгода добиваемся исходных данных, которые в зоне ответственности заказчика. Отправляем документацию на согласование и ждем месяцами. Вместо решения технических вопросов заказчик в лице Антипова Андрея пытается решить проблемы Кызласова, обвинить нас в некомпетентности и получить отрицательное заключение Госэкспертизы, чтобы обвинить нашу компанию в затягивании сроков, тем самым помогая линии защиты Кызласова в его «благих» намерениях, — написал Дмитрий Панов на своей странице в Facebook.

В «Титановой долине» РБК Екатеринбург пояснили, что предоставили подрядчику все исходные данные еще на этапе установки техзадания и согласования договора. Однако работа компании по разработке проекта теплосетей их не устроила. В пресс-службе изданию сообщили, что подрядчик нарушил сроки подачи проектной документации на госэкспертизу:

Задержка составляет порядка 150 дней. При этом госэкспертиза несколько раз выдавала замечания к проектной документации о несоответствии нормативным документам.

Как писал DK.RU, 17 февраля 2020 г. Артемий Кызласов был задержан с поличным при получении взятки в размере 2,5 млн руб. Операцию проводили сотрудники ФСБ. По версии следствия, в середине 2019 г. Артемий Кызласов потребовал взятку от представителя подрядной организации «Проектное дело», которая принадлежит предпринимателю Дмитрию Панову, за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору. На предыдущих заседаниях суда Артемий Кызласов с предъявленными обвинениями не согласился.

19 августа Артемию Кызласову, который к тому времени стал бывшим гендиректором «Титановой долины», предъявили обвинение в окончательной редакции. Его обвиняют в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Вымогательство взятки в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Вместе с Кызласовым обвинение предъявили и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову: его обвиняют по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»), максимальная санкция — 7 лет лишения свободы.