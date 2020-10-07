Бизнес не успел вернуть сотрудников в офисы. Как они изменятся после пандемии?

Многие компании с головными офисами в Москве перевыполняют норматив мэрии о переводе 30% сотрудников на удаленную работу, пишет «Коммерсантъ». Зачастую бизнес так и не вернул в офисы весь персонал, отравленный на дистант еще в конце марта. Так, в Росбанке в здании головного офиса работает не более 20% сотрудников, в офисах Газпромбанка — менее 20% штата, в банке «Дом.РФ» 70% работают в «удаленном или комбинированном формате», в головном офисе Альфа-банка столько же сотрудников остаются на удаленке. Сбербанк накануне объявил о переводе на дистанционную работу до 70% сотрудников. При этом многие компании готовы увеличивать долю персонала на удаленке.

В Mail.ru Group и «Яндексе» персонал работает на удаленке еще с марта, и работников не возвращали в офисы. В «Лаборатории Касперского» после июля 10% сотрудников разрешили приезжать в офис, а с 1 сентября в московской штаб-квартире может находиться не более 30% персонала.

Однако компании из отрасли связи не могут перевести на удаленку технических работников, от которых зависит бесперебойная работа инфраструктуры. Строительные компании же больше опасаются, что могут приостановить работу строек — это критически скажется на отрасли, считает гендиректор УК «Развитие» Игорь Козельцев.

По данным HeadHunter, всего 39% работодателей успели вернуть всех удаленных сотрудников в офисы, 45% только начали постепенный вывод персонала, из них четверть компаний вернули в офисы от 75% до 99% работников. В целом дистанционный формат работы попробовали большинство организаций: 49% переводили на удаленку всех сотрудников, 48% — хотя бы часть.

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Примерно 28% вакансий в России сейчас предусматривают удаленную работу, причем с начала года их доля выросла вдвое, подсчитали в кадровом агентстве ProPersonnel. Многие небольшие компании вовсе отказываются от офисов. При этом серьезнее всего пересматривают арендные договоры те компании, которые и до пандемии имели проблемы в бизнесе, указывает руководитель департамента офисной недвижимости компании Cushman & Wakefield Наталья Никитина. Тогда как крупные фирмы не могут так просто отказаться от офиса, поскольку заключают договоры аренды на длительные сроки. Они могут сдать избыток площадей в субаренду для снижения расходов.

Полагаю, что до конца года многие крупные компании будут готовы сдавать в субаренду от 10 до 20% своих площадей. По моим оценкам, четверть от освободившегося стока могут забрать операторы «гибких офисов». Только мы, к примеру, в этом году готовы «взять на себя» до 30 тысяч квадратных метров таких площадей, а в следующем — еще 50 тысяч, — сказал Русской службе Би-би-си исполнительный директор сети сервисных офисов Space 1 Павел Федоров.

Многие компании также отказывают от концепции классического офиса с фиксированными рабочими местами и превращают его в пространство для встреч и совещаний.

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