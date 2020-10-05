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Будет район-гигант. На Широкой речке построят 1,2 млн кв. метров жилья

Будет район-гигант. На Широкой речке построят 1,2 млн кв. метров жилья
Автор фото: Владимир Злоказов. Иллюстрация: livestreets.ru

Микрорайон планируют застраивать в два этапа. Там построят высотные кварталы, дома этажностью от 4 до 8 этажей, а также коттеджи и таунхаусы. Все это за 15 лет.

#СУПЕРСТРОЙКА#БУДУЩЕЕ ГОРОДА#НОВОСТИ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки территории Широкой Речки, который предусматривает значительное расширение микрорайона.

Согласно постановлению, на Широкой речке планируют застроить почти 1,5 тыс. гектаров земли и ввести в эксплуатацию 1,2 млн кв. м жилья. Развитие микрорайона будет проходить в два этапа: первая очередь появится до 2025 г., вторая — до 2035 г.

Проект планировки предусматривает возведение жилых домов выше девяти этажей на 229 гектарах земли, еще 158 гектаров отдадут под застройку жилыми домами высотой от четырех до восьми этажей, кроме того, на 273 гектарах разместятся коттеджи и таунхаусы. Также запланировано строительство детских садов, школы, строительство поликлиник, бассейнов, спортзалов и др.

Напомним, в сентябре в микрорайоне открыли долгожданную дорогу — участок дороги по улице Тенистой, который связал Академический и Широкую речку, рассказывал DK.RU. Однако жители жалуются на пробки, по их словам, новая транспортная артерия увеличила нагрузку на ул. Суходольская, которая не справляется с потоком машин, дорога требует расширения. 

Напомним, вскоре Академический станет полноценным административным районом Екатеринбурга, предполагается, что в него войдет и Широкая речка. В этом случае суммарная численность жителей нового, восьмого по счету, района города превысит 220 тыс. человек — это больше, чем население Каменска-Уральского.

Автор: Екатерина Тарханова
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