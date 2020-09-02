Академический и Широкую речку соединили дорогой. Наконец-то

Участок дороги по улице Тенистой, который связал Академический и Широкую речку, открыли 1 сентября 2020 г.

Теперь широкореченцы смогут добираться домой не только по Суходольской, где нередко, особенно по утрам и вечерам, пробки, но и по новому пути, — прокомментировали событие в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Открытия новой дороги ждали долго. О необходимости связать два соседних микрорайона нормальной автодорогой заговорили еще лет 10 назад, когда обе территории начали активно развиваться. После того как в Академическом открыли новую детскую поликлинику, а на Широкой речке — образовательный центр, потребность в трассе возросла: жители Широкой речки стали обслуживаться в поликлинике Академического, а некоторые школьники Академа начали учиться в школе на Широкой речке. В 2013 г. власти приступили к обсуждению проекта новой автодороги, в 2017-м объявили конкурс на ее строительство. Стоимость проекта составила более 350 млн руб.

Отметим, что окончательно дорогу сдадут не раньше октября: еще месяц рабочие будут обустраивать дорожно-транспортную инфраструктуру. При этом городской комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети уже объявил, что по новому участку дороги запустят автобус №070.

Он будет следовать от остановки «Мичуринские сады» по ул. Осоковой, Ручейной, Суходольской, Тенистой, Краснолесья, Рябинина, Академика Сахарова, Вильгельма де Геннина, Амундсена, Академика Бардина, Ясной, Волгоградской, Белореченской, Посадской, Репина, Малышева, Мира, Первомайской, Студенческой, Академической, Комсомольской, Данилы Зверева, Сулимова, Учителей, — рассказали в мэрии.

Напомним, вскоре Академический станет полноценным административным районом Екатеринбурга, предполагается, что в него войдет и Широкая речка. В этом случае суммарная численность жителей нового, восьмого по счету, района города превысит 220 тыс. человек — это больше, чем население Каменска-Уральского.

Как рассказывал DK.RU, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уже утвердил проект администрации нового района. Это будет малоэтажное здание голубого цвета со шпилем — в стилистике прошлых веков. По словам проектировщиков, оно будет сочетаться с Храмом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, который расположен в новом районе. На строительство объекта мэрия Екатеринбурга выделит 400 млн руб., возвести здание планируют к 2023 г. В администрации будут располагаться кабинеты чиновников, а также офисы «РСГ-Академическое» и УК «Академический».