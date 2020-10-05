Слишком много народу. Природный парк «Оленьи ручьи» может ограничить доступ посетителям

Директор парка «Оленьи ручьи» Николай Калинкин заявил, что рассматривает вариант ввести ограничения для посещения парка туристами, об этом он сообщил в интервью ЕАН.

По словам Николая Калинкина, в последние месяцы парк испытывает большую нагрузку. Многие жители региона устремились в туристические места Урала, однако инфраструктура этих зон оказалась не готова к такому наплыву гостей:

Предложения со стороны администрации парка по ограничению числа посетителей были и есть, а вот решения по ним пока нет. По опыту других национальных и природных парков, в том числе зарубежных, в целях ограничения числа посетителей применяется предварительная запись, очередь ожидания, один человек вышел — один зашел. Администрация парка проводит политику обустройства дополнительных маршрутов и увеличения пропускной способности существующих маршрутов для того, чтобы не применить такую крайнюю меру, как ограничение числа посетителей. Однако до бесконечности этого делать нельзя. Ограничения вводить придется.

На такой шаг руководство парка подтолкнули два ЧП, которые не так давно произошли в парке. Первое случилось в августе, тогда молодая девушка сорвалась в ущелье с высоты 40 метров и получила серьезные повреждения, сообщал DK.RU. Спустя несколько недель увесистый камень упал на голову одному из посетителей, который прогуливался по оборудованной тропе.

Николай Калинкин рассказал изданию, что пострадавшая на территории парка 18-летняя девушка грубо нарушила правила посещения:

Она сама сошла с оборудованного маршрута. Вопреки правилам безопасности они с друзьями решили преодолеть узкий гребень скалы, откуда девушка и сорвалась. Объявления, предупреждающие об опасности, эта группа молодежи проигнорировала.

Что касается падения камня на посетителя, то, по заявлению директора парка, это случайность, поскольку полностью исключать опасность падения камней, сучьев деревьев и т. п. в природных парках затруднительно: