Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.10
78,09
91,57
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Слишком много народу. Природный парк «Оленьи ручьи» может ограничить доступ посетителям

Слишком много народу. Природный парк «Оленьи ручьи» может ограничить доступ посетителям
Иллюстрация: Оленьи ручьи

За последние несколько недель в парке случилось два ЧП: сначала девушка сорвалась со скалы, потом на голову одного из туристов упал камень. Руководство готовится ввести ограничения.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Директор парка «Оленьи ручьи» Николай Калинкин заявил, что рассматривает вариант ввести ограничения для посещения парка туристами, об этом он сообщил в интервью ЕАН.

По словам Николая Калинкина, в последние месяцы парк испытывает большую нагрузку. Многие жители региона устремились в туристические места Урала, однако инфраструктура этих зон оказалась не готова к такому наплыву гостей:

Предложения со стороны администрации парка по ограничению числа посетителей были и есть, а вот решения по ним пока нет. По опыту других национальных и природных парков, в том числе зарубежных, в целях ограничения числа посетителей применяется предварительная запись, очередь ожидания, один человек вышел — один зашел. Администрация парка проводит политику обустройства дополнительных маршрутов и увеличения пропускной способности существующих маршрутов для того, чтобы не применить такую крайнюю меру, как ограничение числа посетителей. Однако до бесконечности этого делать нельзя. Ограничения вводить придется.

На такой шаг руководство парка подтолкнули два ЧП, которые не так давно произошли в парке. Первое случилось в августе, тогда молодая девушка сорвалась в ущелье с высоты 40 метров и получила серьезные повреждения, сообщал DK.RU. Спустя несколько недель увесистый камень упал на голову одному из посетителей, который прогуливался по оборудованной тропе.

Николай Калинкин рассказал изданию, что пострадавшая на территории парка 18-летняя девушка грубо нарушила правила посещения:

Она сама сошла с оборудованного маршрута. Вопреки правилам безопасности они с друзьями решили преодолеть узкий гребень скалы, откуда девушка и сорвалась. Объявления, предупреждающие об опасности, эта группа молодежи проигнорировала.

Что касается падения камня на посетителя, то, по заявлению директора парка, это случайность, поскольку полностью исключать опасность падения камней, сучьев деревьев и т. п. в природных парках затруднительно:

Это означает, что обустраивать подобные маршруты необходимо более качественно, что требует больших финансовых вложений. Сочетание баланса максимальной безопасности обустройства и природной, «дикой», составляющей — это действительно большая проблема и вопрос, который мы сейчас решаем вместе с нашими коллегами.

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бизнесмены, преподаватели, безработные — 23 претендента на довыборы в ГордумуБизнесмены, преподаватели, безработные — 23 претендента на довыборы в Гордуму
  • Ozon намерен провести IPO в США. Компанию оценивается в несколько миллиардов долларовOzon намерен провести IPO в США. Компанию оценивается в несколько миллиардов долларов
  • «Нет сомнений — вторая волна ковида началась. Новый локдаун откатит нас на 2-3 года назад»«Нет сомнений — вторая волна ковида началась. Новый локдаун откатит нас на 2-3 года назад»
  • «Дробление страны никого не интересует. Политическую повестку диктует спад в экономике»«Дробление страны никого не интересует. Политическую повестку диктует спад в экономике»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.