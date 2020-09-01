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«Пробки и давка на мостах». Подробности трагедии в известном природном парке

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«Пробки и давка на мостах». Подробности трагедии в известном природном парке
Иллюстрация: Официальный сайт парка Оленьи ручьи

В «Оленьи ручьях» обещают усилить меры безопасности. Накануне со скалы упала туристка из Магнитогорска. Люди, которые живут рядом с парком, считают, что одними предупреждающими табличками не обойтись.

#ТРАГЕДИЯ#НОВОСТИ

В природном парке «Оленьи Ручьи» после падения со скалы 18-летней туристки из Магнитогорска руководство парка пообещало принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов.

Планируем установить дополнительные указатели и предупреждающие таблички. Хотя девушка упала из-за собственной неосторожности», — сказали ЕАН в администрации парка.

Однако жители окрестных территорий рассказали корреспонденту издания, что есть и другие причины, способствовавшие трагедии.

В выходные дни этим летом у нас гостей как в День города в Екатеринбурге. Главная причина последней трагедии — в пиковые дни доступ туристов никак не регулируется. Пробки и даже давка на мостах и смотровых площадках сейчас обычное дело, а это откровенно опасно. Администрации стоило бы не принимать в такие дни хотя бы организованные группы, но, увы, финансовые интересы здесь перевешивают все остальное, — рассказал собеседник ЕАН.

Трагедия в парке произошла 29 августа. Девушка, приехавшая из Челябинской области, сорвалась с края смотровой площадки и упала с высоты 40 м в ущелье. Ее эвакуировала служба медицины катастроф, и сейчас пострадавшая в тяжелом состоянии находится в ОКБ № 1 в Екатеринбурге.

Автор: Анна Хлебникова
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