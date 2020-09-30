В России выявлено почти 8,5 тыс. случаев Covid-19. Как в стране готовятся ко второй волне

За последние сутки в России выявлен 8 481 новый случай коронавируса, умерли 177 человек, полностью выздоровело 5 858 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего в стране зафиксировано 1 176 286 случаев болезни, 20 722 летальных исхода, выздоровело 958 257 человек.

Больше всего новых заболевших в Москве — 2308 человек. В Санкт-Петербурге — 276, Московской области — 222. Более 100 случаев также в Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Кемеровской, Свердловской, Архангельской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Волгоградской и Саратовской областях, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, Ставропольском и Красноярском краях.

Суточная заболеваемость коронавирусом в России снизилась до минимума в 4,7 тыс. случаев в конце августа, однако с 12 сентября непрерывно растет. Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал компаниям перевести на удаленку максимально возможное число сотрудников, а с 5 октября школьников столицы отправляют на досрочные двухнедельные каникулы.

Кроме того, часть больниц в столице и других крупных городах, которые вернули к плановому приему пациентов, перепрофилируют обратно под коронавирусные госпитали. Так, в Москве с 5 октября под прием заболевших Covid-19 переводят восемь больших больниц. Всего в России заняты 115.5 тыс. из 130 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, то есть 89%, говорил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Накануне президент Владимир Путин сказал , что прекрасно понимает, как людям надоело ношение масок и соблюдение социальной дистанции, и поэтому власти всех уровней должны предлагать гражданам необременительные, но необходимые меры и средства защиты от коронавируса.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сказала , что вводить специальные ограничения сейчас оснований нет.