В Москве массово переводят работников на удаленку. Каких ограничений стоит ждать?

В Москве обдумывают возможность повторного введения карантинных мер для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 24 сентября количество новых случаев коронавируса в столице превысило 1000 случаев, а за последнюю неделю число госпитализированных за день выросло примерно на 30%. Вместе с тем, по словам собеседника агентства, «закрывать» экономику и возвращаться к пропускному режиму не планируется.

При этом всем мэр Сергей Собянин рекомендовал крупным компаниям в Москве перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество сотрудников. Об этом говорится, в частности, в письмах на имя главы Сбербанка Германа Грефа, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа. Всего такие рекомендации получили более 5 тыс. компаний.

«В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также изменением динамики заболеваемости COVID-19 убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — говорится в письмах.

Президент Владимир Путин ранее в четверг сказал, что «Очень не хотелось бы возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года». Пока введение такого же карантинного сценария, как весной, не планируется, пишет Би-би-си со ссылкой на два источника в организациях, подведомственных мэрии Москвы.