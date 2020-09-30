Компания бывшего топа концерна «Калина» построит таунхаусы на Шарташе

В мэрии Екатеринбурга начались общественные обсуждения проекта застройки малоэтажными домами участка земли рядом с озером Шарташ.

Речь идет о поселке Изоплит рядом со скандально известным поселком «Бухта Квинс», где на 27 участках земли с видом разрешенного использования «для индивидуальной жилой застройки» могут построить таунхаусы.

Территория застройки, фото: 2ГИС

Согласно документу, на ул. Изоплитной построят дома с условно разрешенным видом использования «блокированная жилая застройка». Общественные обсуждения проводятся на основании обращения компании «Проспект “Золотой Камень”».

Как пишет «Коммерсант-Урал», генеральным директором компании «Проспект “Золотой Камень”» с уставным капиталом 105 млн руб. является Юрий Моисеенко, а бенефициаром — ООО «Проспект групп». «Проcпект Групп» принадлежит бывшему директору концерна «Калина» Александру Петрову. В портфеле фирмы ЖК «Федерация» на улице Щорса, ЖК «Арбатский» на ул. Шейнкмана и ЖК «Мельница» напротив ЖД-вокзала. Кроме того, Александр Петров также занимался восстановлением Косого дома на Горького, рассказывал DK.RU.

Экспозиция проекта застройки будет представлена 6 октября в холле второго этажа здания городской администрации на Ленина, 24а и будет проводиться до 19 октября.