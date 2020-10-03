«Дробление страны никого не интересует. Политическую повестку диктует спад в экономике»

Три месяца прошло с момента принятия поправок к российской Конституции. Одним из изменений стал запрет как на отчуждение российских территорий, так и призывы к таким действиям. За это теперь предусматривается не только административная, но и уголовная ответственность. DK.RU обратился к участникам Экспертного клуба Екатеринбурга, чтобы узнать, насколько актуально внесение такой поправки в главный закон страны.

Вадим Дубичев, замруководителя Администрации губернатора Свердловской области:

— Мы имеем два очевидных обстоятельства. Первое — это кризис международного права, которое в обычных условиях и должно обеспечивать границы национальных государств и суверенные права народов. Сейчас международное право такой безопасности практически не предоставляет, и ярким примером является присутствие американских вооруженных сил на территории Сирии, без какого-либо согласия со стороны правительства этой страны.

Во-вторых, можно сказать, что это, безусловно, превентивная мера на случай усиления деструктивных антинациональных сил внутри Российской Федерации в будущем. То есть на случай возможных радикальных политических процессов.

Конечно же, государство, имея в инструментарии подобного рода законодательство, будет более надежно и эффективно защищать национальные интересы страны.

Что касается мер ответственности, то здесь определенный оптимальный баланс сохранен, как я думаю, потому что в случае первых зафиксированных призывов к отчуждению территорий предусматривается административная ответственность, только потом наступает уголовная, достаточно жесткая ответственность. На мой взгляд, это достаточно сбалансированное наказание, работающее, прежде всего на предупреждение подобного рода нарушений закона.

Анна Гурарий, кандидат социологических наук, директор департамента социологии и политологии УрФУ им. Б.Ельцина:

— Вопрос единства и территориальной целостности исторически чрезвычайно важен для нашей страны. В последнее время эта тема приобретает особую важность в связи с регулярным появлением в международной повестке тезисов, в которых делается попытка поставить под сомнение правомерность нахождения в составе нашей страны отдельных территорий (Курильские острова, Крымский полуостров, Баренцбург и др.). Кроме того, нужно отметить, что по результатам социологического опроса, проведенного ВЦИОМ, почти 90% респондентов назвали значимыми положения о суверенитете и территориальной целостности России. Единая и неделимая Россия — это чрезвычайно важная парадигма развития общественного сознания нашего общества.

Безусловно, с учетом развития современных медиа и социальных сетей, любые незаконные призывы могут быть искусственно масштабированы и растиражированы среди различных групп населения. Считаю, что манипуляции подобными темами — недопустимы

Если погрузиться в историю, можно вспомнить рубеж XVIII и ХIХ веков, когда количество политических нападений и убийств, актов политического террора, в том числе, сознательно спровоцированных, было просто уму не постижимо. Однако применение наказания, особенно, если речь идет об уголовной ответственности, должно соотноситься с тяжестью последствий.

Нужны очень четкие параметры того, что признается призывом к отчуждению, какие последствия этих призывов могут быть основанием для применения уголовного наказания.

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Александр Косинцев, глава Общественной палаты Екатеринбурга:

— Есть две поправки, которые имеют отношение к обсуждаемой теме: сохранение целостности территории/государственного суверенитета России и приоритет нашего внутреннего права над решениями неких международных организаций. Можно сказать, что это очень правильные и обоснованные изменения в Конституцию. Потому что мы знаем, что в условиях обострения внешнеполитической ситуации вокруг России (в том числе обвинения в покушении на жизнь Навального) они часто приводят к голословным обвинениям в наш адрес, а суды зачастую принимают решения не в нашу пользу.

Что касается территориальной целостности — это очень важно на перспективу. Мы всегда говорим o том, что «ни пяди своей земли врагу не отдадим», своей землей разбрасываться нельзя. Речь идет не только, к примеру, o Курилах, речь идет вообще o приграничных территориях России. Чтобы у тех территорий не возникало даже намерений выйти из состава страны и стать самостийным государством. То есть это такая долгоиграющая тема, она тоже имеет определенные исторические корни. В ситуации, когда внешние силы пытаются расставить вокруг России враждебные лагеря, это решение важное и актуальное.

Появление закона o наказании, связанном с призывами к нарушению территориальной целостности, тоже справедливо. Раз есть Конституция, ее нарушение должно караться соответствующим законом. Раз появилась статья o соблюдении территориальной целостности, значит все действия или призывы, которые могут привести к процессам, связанным с расчленением страны, должны караться законом, это вполне справедливое предложение. Если сравнить экстремизм и призывы к дроблению России, это вещи одного порядка.

Слишком либеральное уголовное законодательство не приводит к сокращению преступности. Потенциальные преступники считают, что нарушая закон, они обойдутся административным штрафом. Жесткое законодательство отбивает желание просто побаловаться и потрепать языком. Самое жесткое наказание — до 10 лет лишения свободы, уже для тех, кто повторно и преднамеренно призывает к дроблению России.

Андрей Русаков, политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований:

— Я не вижу внутриполитических факторов для конституционных поправок, направленных на укрепление суверенитета. Ни одна политическая партия, даже оппозиционная, не дакларирует вопросы отчуждения территории. Единственным исключением были заявления Явлинского, и то они звучали не в контексте отчуждения территории, а в контексте начала проведения конференций, мероприятий по Крымскому вопросу, с целью снятия санкций и начала диалога с зарубежным сообществом о легализации присоединения Крыма. Я бы сказал, что эта мера носит превентивный характер. Так или иначе, в обществе есть консенсус по присоединению Крыма и по другим вопросам.

В этом смысле можно говорить о внешнеполитических факторах. Даже наш ближайший союзник, господин Лукашенко, не признал Крым, как бы это ни было грустно. На мой взгляд, все взаимоотношения с союзниками должны строиться вокруг того, что они должны признать новые территориальные границы Российской Федерации. Ни один из членов Евразийского экономического союза не поддержал присоединения Крыма. Мы нуждаемся в партнерах и союзниках, которые с пониманием относятся к российским интересам.

Я не вижу надобности еще сильнее ужесточить ответственность за призывы к отчуждению территорий, она вполне достаточна. Откровенно говоря, я думаю, будет немного вариантов применения этой меры.

У населения сейчас несколько иные вопросы: социальное восстановление, восстановление доходов. Вопросы пересмотра границ РФ могут волновать очень низкое количество политиков, но даже они не находятся в легальном политическом поле.

Даже если какая-то такая политическая сила пойдет на парламентские выборы, она себя обречет на проигрыш, потому что это не та тема, которая волнует население.

Андрей Мозолин, политолог:

— Когда шло обсуждение поправок к Конституции, мы достаточно много говорили o том, что вопросы, связанные с суверенитетом являются одними из самых важных. И даже если посмотреть на период жизни нашей страны в последние 30 лет, мы видели «парад суверенитетов», когда отдельные регионы не просто брали на себя определенные полномочия по отношению к федеральному центру.

Ставился вопрос и o выходе из состава страны, тут можно вспомнить чеченскую кампанию и не только ее. Поэтому, с одной стороны, поправки в Конституцию — это внутренний вопрос, он ставит окончательную точку относительно суверенитета страны.

Также это вопрос внешний, так как у нас с той же Японией не подписан мирный договор из-за споров вокруг Курильских островов, также есть вопрос по Калининграду, хоть и существенно меньший, но тем не менее.

Поэтом поправки, связанные с суверенитетом, сохранением целостности страны, никогда не перестанут быть актуальными и те законопроекты, которые сейчас принимаются, в том числе усиление административной и уголовной ответственности, отражают эту актуальность. Безусловно, любая агитация или призывы к отчуждению территорий, должны сразу пресекаться. И эта реакция должна быть достаточно жесткой. Я согласен с тем, что законодатели сегодня предлагают: штрафы и уголовная ответственность, потому что у нас самая большая в мире страна, она очень богатая, в том числе и недрами, и она всегда являлась лакомым куском для очень большого количества внешних «партнеров».

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