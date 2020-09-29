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Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн человек
Автор фото: Candid_Shots. Иллюстрация: Pixabay.com

Всего в мире Covid-19 заболели более 33 млн человек. Больше всего случаев в США, Россия по заболеваемости на четвертом месте, хотя по смертности официально не входит в десятку.

#НОВОСТИ
Число умерших от коронавирусной инфекции в мире достигло 1 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который мониторит статистику заболеваемости в реальном времени. Всего зафиксировано 33,35 млн случаев, по странам они распределены следующим образом:
  • 7,148 млн — США;
  • 6,145 млн — Индия;
  • 4,745 млн — Бразилия;
  • 1,154 млн — Россия;
  • 818 тыс. — Колумбия;
  • 805,3 тыс. — Перу;
  • 748,2 тыс. — Испания;
  • 733,7 тыс. — Мексика;
  • 723,1 тыс. — Аргентина;
  • 671,6 тыс. — ЮАР.
Количество смертей:
  • 205 072 — США;
  • 142 058 — Бразилия;
  • 96 318 — Индия;
  • 76 603 — Мексика;
  • 42 090 — Великобритания;
  • 35 851 — Италия;
  • 32 262 — Перу;
  • 31 744 — Франция;
  • 31 411 — Испания;
  • 25 779 — Иран;
  • 25 641 — Колумбия;
  • 20 299 — Россия.
Число ежедневных случаев коронавируса в России растет с начала сентября, 28 сентября было зафиксировано 8 135 заболевших. На прошлой неделе в Москве крупные компании по рекомендации городских властей вновь перевели сотрудников, частично вышедших в офисы. на удаленку, а для лиц старше 65 лет ввели режим изоляции. Сегодня стало известно, что школьники с 5 октября уйдут на досрочные двухнедельные каникулы.
Автор: Андрей Пермяков
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