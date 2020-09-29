Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн человек
Всего в мире Covid-19 заболели более 33 млн человек. Больше всего случаев в США, Россия по заболеваемости на четвертом месте, хотя по смертности официально не входит в десятку.
Число умерших от коронавирусной инфекции в мире достигло 1 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который мониторит статистику заболеваемости в реальном времени. Всего зафиксировано 33,35 млн случаев, по странам они распределены следующим образом:
- 7,148 млн — США;
- 6,145 млн — Индия;
- 4,745 млн — Бразилия;
- 1,154 млн — Россия;
- 818 тыс. — Колумбия;
- 805,3 тыс. — Перу;
- 748,2 тыс. — Испания;
- 733,7 тыс. — Мексика;
- 723,1 тыс. — Аргентина;
- 671,6 тыс. — ЮАР.
Количество смертей:
- 205 072 — США;
- 142 058 — Бразилия;
- 96 318 — Индия;
- 76 603 — Мексика;
- 42 090 — Великобритания;
- 35 851 — Италия;
- 32 262 — Перу;
- 31 744 — Франция;
- 31 411 — Испания;
- 25 779 — Иран;
- 25 641 — Колумбия;
- 20 299 — Россия.
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