Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн человек

Число умерших от коронавирусной инфекции в мире достигло 1 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который мониторит статистику заболеваемости в реальном времени. Всего зафиксировано 33,35 млн случаев, по странам они распределены следующим образом:

7,148 млн — США;

6,145 млн — Индия;

4,745 млн — Бразилия;

1,154 млн — Россия;

818 тыс. — Колумбия;

805,3 тыс. — Перу;

748,2 тыс. — Испания;

733,7 тыс. — Мексика;

723,1 тыс. — Аргентина;

671,6 тыс. — ЮАР.

Количество смертей:

205 072 — США;

142 058 — Бразилия;

96 318 — Индия;

76 603 — Мексика;

42 090 — Великобритания;

35 851 — Италия;

32 262 — Перу;

31 744 — Франция;

31 411 — Испания;

25 779 — Иран;

25 641 — Колумбия;

20 299 — Россия.