Операторам разрешат строить сети 5G только на отечественном оборудовании. Несуществующем

Операторам связи в России разрешат строить сотовые сети 5G только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Такое решение будет обсуждаться на заседании Госкомиссии по радиочастотам, которое может состояться в середине октября.

ГКРС ранее разрешила пользоваться частотами 24,25–24,5 ГГц неопределенному кругу лиц для строительства сетей 5G и предписывала использовать отечественное оборудование — если оно указано в радиоэлектронном реестре. В случае принятия нового решения ГКРЧ российское оборудование станет безальтернативным, однако его сейчас просто не существует, говорит источник газеты. По плану развития частот 5G в России, согласно программе «Цифровая экономика», за создание оборудования отвечает «Ростех», однако создать отечественные образцы госкорпорация сможет только к концу 2023 г., а наладить их серийный выпуск только в 2024 г.

Читайте также >>> 5G добрался до России, но высокоскоростные частоты будут доступны не всем

Кроме того, самым эффективным для строительства сетей 5G был бы диапазон 3,4–3,8 ГГц, но пока он занят средствами связи госструктур, и сотовые операторы не договорились о его использовании.

Строительство сетей 5G только на отечественном оборудовании — требование силовых структур и спецслужб, которые считают такое оборудование критически важной инфраструктурой.

Если такое решение будет принято, реализация любых проектов в сети 5G окажется под вопросом, считает управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев. Ограничение развития сети нового поколения будет иметь негативные последствия для промышленных производств и передовых компаний, считает он.

Читайте также >>> Zoom, исчезновение SIM-карт и мифы о 5G. Сергей Эмдин — о том, как COVID-19 изменил мир

Масштабов только российского рынка недостаточно, чтобы отработать купленные права на оборудование для 5G у иностранных разработчиков, сделать его более экономичным и эффективным, говорит собеседник издания, близкий к нескольким операторам. Желательно также, чтобы отечественная разработка была дешевле иностранных аналогов.