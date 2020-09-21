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Операторам разрешат строить сети 5G только на отечественном оборудовании. Несуществующем

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Операторам разрешат строить сети 5G только на отечественном оборудовании. Несуществующем
Автор фото: Fabian Horst. Иллюстрация: Wikimedia.org

Госкомиссия по радиочастотам предлагает сделать отечественное оборудование безальтернативным. Однако его до сих пор нет, и такое решение ставит развитие сетей 5G под вопрос.

#НОВОСТИ

Операторам связи в России разрешат строить сотовые сети 5G только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Такое решение будет обсуждаться на заседании Госкомиссии по радиочастотам, которое может состояться в середине октября. 

ГКРС ранее разрешила пользоваться частотами 24,25–24,5 ГГц неопределенному кругу лиц для строительства сетей 5G и предписывала использовать отечественное оборудование — если оно указано в радиоэлектронном реестре. В случае принятия нового решения ГКРЧ российское оборудование станет безальтернативным, однако его сейчас просто не существует, говорит источник газеты. По плану развития частот 5G в России, согласно программе «Цифровая экономика», за создание оборудования отвечает «Ростех», однако создать отечественные образцы госкорпорация сможет только к концу 2023 г., а наладить их серийный выпуск только в 2024 г.

 
Кроме того, самым эффективным для строительства сетей 5G был бы диапазон 3,4–3,8 ГГц, но пока он занят средствами связи госструктур, и сотовые операторы не договорились о его использовании.

Строительство сетей 5G только на отечественном оборудовании — требование силовых структур и спецслужб, которые считают такое оборудование критически важной инфраструктурой.

Если такое решение будет принято, реализация любых проектов в сети 5G окажется под вопросом, считает управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев. Ограничение развития сети нового поколения будет иметь негативные последствия для промышленных производств и передовых компаний, считает он. 

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Масштабов только российского рынка недостаточно, чтобы отработать купленные права на оборудование для 5G у иностранных разработчиков, сделать его более экономичным и эффективным, говорит собеседник издания, близкий к нескольким операторам. Желательно также, чтобы отечественная разработка была дешевле иностранных аналогов.

Автор: Андрей Пермяков
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