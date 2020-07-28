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5G добрался до России, но высокоскоростные частоты будут доступны не всем

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5G добрался до России, но высокоскоростные частоты будут доступны не всем
Иллюстрация: https://pixabay.com/

МТС стала первой российской компанией, получившей лицензию на оказание услуг мобильной связи в формате 5G. Первыми пользователями, как ожидается, станут крупные промышленные предприятия.

#НОВОСТИ

5G сети появятся практически во всех регионах страны. Связь будет осуществляться в диапазоне 24,25–24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020. Прежде всего МТС намерена использовать эти частоты для создания частных закрытых сетей на промышленных предприятиях, в ритейле, нефтегазовом комплексе и логистике, передает «КоммерсантЪ».

В массовом сегменте они будут недоступны, так как требуют диапазона в 3,4–3,8 ГГц. В указанной части спектра работают средства силовых ведомств и спутниковых операторов, которые блокируют выделение частот для мобильных операторов.

Получение первой в России лицензии на 5G — исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых ИТ-решений и продуктов, — отметил в разговоре с журналистами РБК президент МТС Алексей Корня.

В компании отмечают: перевод предприятий на 5G даст мощный толчок в их развитии. Так, к примеру, нефтегазовые компании смогут использовать эти частоты для ведения мониторинга своих трубопроводов и других инфраструктурных объектов с помощью беспилотников, а промышленные предприятия — для управления оборудованием.

Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве, — добавил Корня.

Стоит отметить, 5G сети уже успешно работают  в ряде стран, включая Италию, Норвегию, ОАЭ, Сингапур, Уругвай, Южную Корею и Японию. Приоритетными для 5G в большей части мира признаны частоты 3,4–3,8 ГГц.

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