Банк России приостановил снижение ключевой ставки: рынкам нужно приспособиться

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. Это решение было ожидаемым для финансовых рынков.

В последние месяцы инфляция в целом была выше ожиданий ЦБ из-за активного восстановления спроса после периода самоизоляции, а также ослабления рубля. И в целом инфляционные ожидания населения и предприятий остаются повышенными, хотя на среднесрочном горизонте преобладают дезинфляционные риски.

После завершения этапа активного восстановительного роста, вызванного снятием ограничений и мерами поддержки, возвращение российской экономики к своему потенциалу замедлится, что приведет к сдерживанию темпов роста цен. В 2020 г. инфляция составит 3,7–4,2% и 3,5–4,0% в 2021 г.

С последнего заседания по ключевой ставке 24 июля кредитные и депозитные ставки снижались, на этом фоне значительно расширилось кредитование. На ставки и кредитование значительно влияют также льготные программы правительства и ЦБ, а также регуляторные послабления.

Сейчас финансовые институты, предприятия и граждане адаптируются к изменению условий на финансовом рынке — к существенно более низким ставкам. Нужно дать время на подстройку сберегательных моделей, в том числе возможного перераспределения средств между различными инструментами финансового рынка, без создания рисков для граждан, предприятий и финансовых организаций, объясняет регулятор.

По оценкам ЦБ, во втором квартале ВВП сократился на 8% год к году — это меньше. Чем предполагалось раньше. При этом после смягчения ограничений экономическая активность восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее, особенно это ощущается в отраслях, ориентированных на внутренний потребительский спрос. Внешний спрос остается слабым, он сдерживает экономическую динамику. В целом влиять на повышение экономического роста будут предстоящая бюджетная консолидация, развитие ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире, а также влияние возможных изменений в поведении населения и бизнеса.

При этом неопределенность относительно долгосрочных структурных последствий пандемии коронавируса для российской и мировой экономики. Велико влияние на потенциал глобального роста также геополитических факторов, в том числе обострение торговых противоречий.

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, ЦБ оценит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях — начиная с 23 октября.