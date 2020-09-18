Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 19.09
75,03
88,95
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк России приостановил снижение ключевой ставки: рынкам нужно приспособиться

9 513
Банк России приостановил снижение ключевой ставки: рынкам нужно приспособиться
Иллюстрация: Пресс-служба ЦБ РФ

На потенциал снижения ключевой ставки давит инфляция. Кроме того, людям, участникам финансового рынка и предприятиям нужно адаптироваться к существенно более низким ставкам.

#НОВОСТИ

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. Это решение было ожидаемым для финансовых рынков. 

В последние месяцы инфляция в целом была выше ожиданий ЦБ из-за активного восстановления спроса после периода самоизоляции, а также ослабления рубля. И в целом инфляционные ожидания населения и предприятий остаются повышенными, хотя на среднесрочном горизонте преобладают дезинфляционные риски. 

После завершения этапа активного восстановительного роста, вызванного снятием ограничений и мерами поддержки, возвращение российской экономики к своему потенциалу замедлится, что приведет к сдерживанию темпов роста цен. В 2020 г. инфляция составит 3,7–4,2% и 3,5–4,0% в 2021 г.

 
С последнего заседания по ключевой ставке 24 июля кредитные и депозитные ставки снижались, на этом фоне значительно расширилось кредитование. На ставки и кредитование значительно влияют также льготные программы правительства и ЦБ, а также регуляторные послабления.

Сейчас финансовые институты, предприятия и граждане адаптируются к изменению условий на финансовом рынке — к существенно более низким ставкам. Нужно дать время на подстройку сберегательных моделей, в том числе возможного перераспределения средств между различными инструментами финансового рынка, без создания рисков для граждан, предприятий и финансовых организаций, объясняет регулятор.

По оценкам ЦБ, во втором квартале ВВП сократился на 8% год к году — это меньше. Чем предполагалось раньше. При этом после смягчения ограничений экономическая активность восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее, особенно это ощущается в отраслях, ориентированных на внутренний потребительский спрос. Внешний спрос остается слабым, он сдерживает экономическую динамику. В целом влиять на повышение экономического роста будут предстоящая бюджетная консолидация, развитие ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире, а также влияние возможных изменений в поведении населения и бизнеса.

При этом неопределенность относительно долгосрочных структурных последствий пандемии коронавируса для российской и мировой экономики. Велико влияние на потенциал глобального роста также геополитических факторов, в том числе обострение торговых противоречий. 

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, ЦБ оценит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях — начиная с 23 октября.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Мы привыкли к определенности. Незнание того, что и когда произойдет, сводит нас с ума»«Мы привыкли к определенности. Незнание того, что и когда произойдет, сводит нас с ума»
    20 031
  • В Екатеринбурге банкротят крупный отель за миллионные долгиВ Екатеринбурге банкротят крупный отель за миллионные долги
    36 510
  • «Что вы знаете о работе губернатора?» Область потратит 1 млн руб. на опрос в соцсетях«Что вы знаете о работе губернатора?» Область потратит 1 млн руб. на опрос в соцсетях
    22 917
  • Тренируйте мозг без отрыва от дел. Пять способов легко построить новые нейронные связиТренируйте мозг без отрыва от дел. Пять способов легко построить новые нейронные связи
    19 787
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.