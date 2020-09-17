Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.09
74,92
88,86
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Инфляция растет, новые санкции на пороге. Почему ЦБ больше не может снижать цену денег

4 212
Инфляция растет, новые санкции на пороге. Почему ЦБ больше не может снижать цену денег
Иллюстрация: wikipedia.org

На заседании Центробанка РФ в пятницу, 18 сентября, не снизят ключевую ставку. Рубль явно слабеет, привлекательность страны для инвестиций падает, население ждет инфляцию почти в 9%. МНЕНИЕ экспертов.

#НОВОСТИ

Многие аналитики ждут, что в пятницу, 18 сентября, Центробанк России сделает паузу в снижении ключевой ставки, второй раз в этом году (сейчас она равна 4,25%). О том, на какие риски регулятору предстоит отреагировать, в колонке Forbes объясняет Яна Милюкова. Главное — в материале DK.RU.

В том, что 18 сентября регулятор, скорее всего, во второй раз в году оставит ключевую ставку неизменной, говорят опрошенные Forbes банковские аналитики. Той же точки зрения придерживается большинство участников консенсус-прогнозов агентств Reuters и Bloomberg.

Аналитики указывают, что на сентябрьском заседании ЦБ придется реагировать на усложнившие финансовые, экономические и геополитические условия. Они выделяют четыре риска, c которыми регулятору придется иметь дело. 

Инфляционные риски и возможное увеличение инфляционных ожиданий

ЦБ оставит ставку неизменной, сославшись на снижение краткосрочных дезинфляционных рисков, на более быстрое, чем предполагалось, восстановление экономики и на недавнее ослабление рубля, считает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минько

Ключевая причина, по которой понижение ставки на 25 б. п. нам представляется маловероятным, заключается в том, что инфляция за август превысила ожидания, вернув на повестку инфляционный риск, — написали аналитики Альфа-банка 14 сентября. 

На ценах в будущем также отразится ослабление рубля, отмечает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По словам зампреда правления Совкомбанка Кирилла Соколова, возросшие риски ослабления рубля усиливают также инфляционные ожидания. В августе инфляционные ожидания населения составили 8,8% — это означает, что опрошенные рассчитывает, что именно таким будет рост цен в следующие 12 месяцев. По сравнению с мартом они увеличились на 0,9 п.п.

Волатильность рубля 

Фактор волатильности российской валюты как сдерживающий для снижения ставки на ближайшем заседании называет Софья Донец из «Ренессанс Капитала», Кирилл Соколов из Совкомбанка и макроаналитик Райффайзебанка Станислав Мурашов. Все они считают, что регулятор оставит ставку неизменной. 

C прошлого заседания ЦБ 24 июля рубль ослаб к доллару более чем на 4,5%. 

«Регулятор будет иметь в виду волатильность рубля — ЦБ традиционно остается достаточно чувствительным к этому фактору при принятии решения о ставке», — сказала Софья Донец.

Санкционные риски: Навальный, Беларусь, выборы в США

Еще один фактор, который будет усиливать неопределенность для ЦБ при принятии решения, — ужесточение санкционной риторики, связанной с Навальным, Беларусью и ноябрьскими выборами в США, причем какие из санкционных рисков реализуются, сказать сложно, указывает Станислав Мурашов из Райффайзенбанка.  

Обострение санкционных рисков может повлечь за собой дальнейший отток капитала с российского финансового рынка и ослабление рубля. При ослаблении геополитических рисков, вероятно, уже после выборов в США, Банк России может еще раз снизить ключевую ставку до уровня 4% для закрепления инфляции вблизи 4% в 2021 году, не исключил Кирилл Соколов из Совкомбанка.

Возможное снижение привлекательности активов и депозитов 

Если регулятор пойдет на новое снижение ключевой ставки, то это уменьшит привлекательность рублевых активов в глазах иностранных инвесторов, а также снизит привлекательность депозитов для граждан и компаний, считает Соколов. Это может привести к «некоторому оттоку средств из банковской системы в пользу более доходных, но менее надежных инструментов», не исключает он. 

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Будь болезнь серьезнее, все бы умерли». Владимир Крицкий о COVID, удаленке и цене квартир«Будь болезнь серьезнее, все бы умерли». Владимир Крицкий о COVID, удаленке и цене ква...
    28 928
  • «Прямой урок пандемии по всему миру таков: люди — слабое звено»«Прямой урок пандемии по всему миру таков: люди — слабое звено»
    20 332
  • «Что вы знаете о работе губернатора?» Область потратит 1 млн руб. на опрос в соцсетях«Что вы знаете о работе губернатора?» Область потратит 1 млн руб. на опрос в соцсетях
    22 682
  • В Екатеринбурге банкротят крупный отель за миллионные долгиВ Екатеринбурге банкротят крупный отель за миллионные долги
    28 980
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.