Инфляция растет, новые санкции на пороге. Почему ЦБ больше не может снижать цену денег

Многие аналитики ждут, что в пятницу, 18 сентября, Центробанк России сделает паузу в снижении ключевой ставки, второй раз в этом году (сейчас она равна 4,25%). О том, на какие риски регулятору предстоит отреагировать, в колонке Forbes объясняет Яна Милюкова. Главное — в материале DK.RU.

В том, что 18 сентября регулятор, скорее всего, во второй раз в году оставит ключевую ставку неизменной, говорят опрошенные Forbes банковские аналитики. Той же точки зрения придерживается большинство участников консенсус-прогнозов агентств Reuters и Bloomberg.

Аналитики указывают, что на сентябрьском заседании ЦБ придется реагировать на усложнившие финансовые, экономические и геополитические условия. Они выделяют четыре риска, c которыми регулятору придется иметь дело.

Инфляционные риски и возможное увеличение инфляционных ожиданий

ЦБ оставит ставку неизменной, сославшись на снижение краткосрочных дезинфляционных рисков, на более быстрое, чем предполагалось, восстановление экономики и на недавнее ослабление рубля, считает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минько.

Ключевая причина, по которой понижение ставки на 25 б. п. нам представляется маловероятным, заключается в том, что инфляция за август превысила ожидания, вернув на повестку инфляционный риск, — написали аналитики Альфа-банка 14 сентября.

На ценах в будущем также отразится ослабление рубля, отмечает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. По словам зампреда правления Совкомбанка Кирилла Соколова, возросшие риски ослабления рубля усиливают также инфляционные ожидания. В августе инфляционные ожидания населения составили 8,8% — это означает, что опрошенные рассчитывает, что именно таким будет рост цен в следующие 12 месяцев. По сравнению с мартом они увеличились на 0,9 п.п.

Волатильность рубля

Фактор волатильности российской валюты как сдерживающий для снижения ставки на ближайшем заседании называет Софья Донец из «Ренессанс Капитала», Кирилл Соколов из Совкомбанка и макроаналитик Райффайзебанка Станислав Мурашов. Все они считают, что регулятор оставит ставку неизменной.

C прошлого заседания ЦБ 24 июля рубль ослаб к доллару более чем на 4,5%.

«Регулятор будет иметь в виду волатильность рубля — ЦБ традиционно остается достаточно чувствительным к этому фактору при принятии решения о ставке», — сказала Софья Донец.

Санкционные риски: Навальный, Беларусь, выборы в США

Еще один фактор, который будет усиливать неопределенность для ЦБ при принятии решения, — ужесточение санкционной риторики, связанной с Навальным, Беларусью и ноябрьскими выборами в США, причем какие из санкционных рисков реализуются, сказать сложно, указывает Станислав Мурашов из Райффайзенбанка.

Обострение санкционных рисков может повлечь за собой дальнейший отток капитала с российского финансового рынка и ослабление рубля. При ослаблении геополитических рисков, вероятно, уже после выборов в США, Банк России может еще раз снизить ключевую ставку до уровня 4% для закрепления инфляции вблизи 4% в 2021 году, не исключил Кирилл Соколов из Совкомбанка.

Возможное снижение привлекательности активов и депозитов

Если регулятор пойдет на новое снижение ключевой ставки, то это уменьшит привлекательность рублевых активов в глазах иностранных инвесторов, а также снизит привлекательность депозитов для граждан и компаний, считает Соколов. Это может привести к «некоторому оттоку средств из банковской системы в пользу более доходных, но менее надежных инструментов», не исключает он.