Год назад мэрия и застройщик договорились об обмене участками. Почему сделка «зависла»?

Участок в парке РТИ принадлежит «Компании № 8» Александра Панкратова. Он пытался поменять его на неразграниченные земли в микрорайоне Академический. Но сделка застопорилась: в 2019 г. администрация Екатеринбурга анонсировала строительство в парке Дворца конькобежного спорта, однако до сих пор там ничего не происходит. Если дать ход сделке, это может привлечь внимание силовиков как к предпринимателю, так и к городским чиновникам. В ситуации разбирались журналисты изданий ЕАН и 66.ru. В рамках изучения деятельности Панкратова удалось проследить судьбу «участка на РТИ» до 2008 г.

Предприниматель Александр Панкратов. Фото: ЕАН

До января 2009 г. земля на ул. 8 Марта 210 и 210/1 общей площадью 9,8 га и постройки на ней на праве бессрочного пользования принадлежали Евгению Тиунову — на тот момент директору ООО «Стадион Южный». Эта фирма управляла недвижимостью спортивного комплекса в парке РТИ, где тренировались детские хоккейные команды.

Отдельно стоит сказать пару слов и о Тиунове: в 2015 г. он возглавил рейтинг «Антифорбс» по Свердловской области по наибольшей задолженности судебным приставам — 1,698 млрд руб. В картотеке свердловского арбитража значатся десятки дел в его отношении: с ним судились ООО «Интертрейд», ООО «Сибирские минералы», налоговая служба, служба госрегистрации и многие другие структуры. А в декабре 2010 г. он был осужден за мошенничество в крупном размере и к настоящему времени уже отбыл наказание и вышел на свободу.

Получив актив в собственность, развивать его Тиунов явно не намеревался. Подробно об этом в то время писало информагентство Ura.ru: тренеры обвиняли Тиунова в развале стадиона и именно ему приписывали идею снести стадион и построить на его месте жилой микрорайон. Однако с высокой долей вероятности планы по застройке изначально строились совместно с Александром Панкратовым — будущим владельцем скандального участка.

Косвенно на это указывает тот факт, что Евгений Тиунов продал всю недвижимость (футбольное поле, беговые дорожки, трибуны, стадион с пристроем и лыжной базой, городошные площадки, детский хоккейный корт, здание лыжной секции, взрослый хоккейный корт) за 32 млн руб. юристу Прохору Савицкому, который представляет интересы Панкратова в судах.

После чего Савицкий и Тиунов совместно заложили имущество банку и, вероятно, через подставных лиц выставили объекты на торги. Вот как этот эпизод описывают журналисты ЕАН:

29 декабря 2012 г. за 77,9 млн руб. (на 46 млн дороже выкупной стоимости Савицкого) через сомнительный аукцион объекты недвижимости приобрела созданная за три недели до торгов «Компания № 8». Продавцом выступило некое ООО «ЕВА» (ИНН 5032228293), компания, которая носит чисто технический характер. Фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей была зарегистрирована по адресу: Московская область, Одинцовский район, село Сидоровское, вл. 2, основной вид деятельности по ОКВЭД — 52.6 «Розничная торговля вне магазинов» — и ликвидирована 27 июня 2014 года. Однако при всем при этом была поверенным Росимущества по реализации имущества, выставленного на торги, и имела государственный контракт № К12-19/52 от 31.01.2012 с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

16 мая 2013 г. в администрации Екатеринбурга вышли два документа: постановление, подписанное сити-менеджером Александром Якобом, об изъятии участка у Тиунова и продаже его «Компании № 8»; а также договор купли-продажи участка с «Компанией № 8» на сумму 125,5 млн руб. (был зарегистрирован только 27 августа 2013 г.). Отметим, что указанная сумма составила 15% от кадастровой стоимости участка. Таковой была выкупная цена для собственников строений, расположенных на неразграниченных земельных участках, до августа 2020 г. Месяц назад, согласно постановлению регионального правительства, выкупная цена стала устанавливаться на уровне кадастровой стоимости.

Причиной могла стала усталость чиновников от хитрых бизнесменов, привыкших за бесценок приобретать огромные земельные участки с обещаниями реализовать социально значимые проекты, которые на деле оборачивались жилой застройкой, — предполагают журналисты.

А уже 18 мая 2013 г. управление неразграниченными землями перешло к МУГИСО. Почему участники сделки так торопились?

При переходе полномочий к области в обязательном порядке начались бы проверки. В частности, законно были бы заданы вопросы, касающиеся несоразмерности площадей участка, на котором расположены строения (около 3 га), и площади участка «парка РТИ» в целом (около 10 га), а также отсутствия проектов развития участка.

После регистрации сделки Панкратов и компания не спешили выполнять свои обязательства, спортивный объект был заброшен. «Компания № 8» неожиданно для всех изменила свои планы и обратилась в суд с требованием разрешить на территории строительство спортивно-гостиничного комплекса, что на самом деле означало строительство трех 25-этажных жилых высоток площадью 56,3 тыс. кв. м.

Проектная документация. Иллюстрация: 66.ru

Однако местные жители выступили резко против застройки и даже выходили на митинг. В результате на их сторону встал Высший арбитражный суд, который запретил реализацию предложенного проекта на указанном участке.﻿﻿﻿

По данным СМИ, Панкратов считается близким к бизнес-структурам семьи нынешнего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Возможно, поэтому после избрания Высокинского мэром «Компания № 8» вновь принялась рисовать на территории спортивные объекты. Так, в 2019 г. был принят новый проект застройки участка — там должен появиться Дворец конькобежного спорта на 3500 зрителей, футбольное поле, роллердром длиной 300 метров вокруг него, площадка для воркаута и автомобильная парковка. Но истинной целью, как предполагают источники ЕАН в строительной отрасли, стал обмен участка на более ликвидный. Возможно, ради этого Савицкий пробился в 2019 г. в состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Екатеринбурга.

А затем Панкратову взамен на участок РТИ предложили землю в Академическом. Причем в результате сделки бизнесмен выигрывает крупную сумму. Однако пока добиться желаемого ему все же не удалось. Как пояснили в мэрии, спорткомплекс «по граддокументации значится как объект регионального значения».

Чтобы получить в областную собственность участки стадиона, нужно отдать частному лицу свободную областную собственность, — отметил пресс-секретарь горадминистрации Анатолий Карманов. И добавил, что решение о выделении земли будет принимать МУГИСО.

Журналисты 66.ru предполагают, что если дать ход сделке, то это может привлечь внимание правоохранительных органов как к предпринимателю, так и к городским чиновникам. Кроме того, по их информации, сначала подобную схему «Компания № 8» хочет опробовать на примере обмена детского сада на ул. Ясной на площадку под снесенной школой № 222 в Парковом микрорайоне.

DK.RU продолжает следить за развитием событий.

Напомним, в начале месяца стало известно о том, что Александру Панкратову грозит лишение адвокатского статуса.