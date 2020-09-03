Адвокат, застройщик или рейдер? Конфликт вокруг предпринимателя Александра Панкратова

DK.RU собрал хронологию развития конфликта.

В середине августа в Управление министерства юстиции РФ по Кировской области и Адвокатскую палату Кировской области поступило письмо с требованием провести проверку в отношении Александра Панкратова — действующего адвоката Кировской области и учредителя коммерческих структур в Екатеринбурге, и лишить его адвокатского статуса.

В соответствии с решением Совета Федеральной палаты адвокатов России адвокат может быть членом одной адвокатской палаты, действующей на территории субъекта Российской Федерации по месту его регистрации или по месту жительства. В случае регистрации по месту жительства на территории другого субъекта РФ адвокат в месячный срок обязан изменить членство в адвокатской палате, — пишет об этом событии кировская газета «Аргументы недели».

Фото: агентство ЕАН

Другое кировское издание, «Первоисточник», более емко пересказывает содержание письма. В частности, отмечает, что Панкратов является руководителем коммерческих структур в другом регионе, где имеет «сомнительную репутацию»:

В настоящий момент на территории Свердловской области действует более 20 компаний, подконтрольных Панкратову. <...> Статус адвоката, использование оффшорных компаний и фирм-однодневок позволяет Панкратову уклоняться от уплаты налогов и уходить от ответственности за рейдерские захваты. <...> Статус адвоката помогает Панкратову быть защищенным от законных вопросов работников правоохранительных органов. Кроме того, проведение обысков и иных мероприятий в служебных и жилых помещениях адвоката возможны только на основании судебного решения. <...> Таким образом, за дверью адвоката Кировской области скрывается офис екатеринбургского бизнесмена, которого подозревают в мошенничестве, рейдерстве, уходе от налогов и других махинациях.

По данным агентства ЕАН, за подготовкой письма стоят бизнесмены, которые считают, что в разное время пострадали от действий Панкратова.

После того, как на это событие обратили внимание уральские СМИ, Александр Панкратов изложил свою версию. Изданию «Правда УрФО» он сообщил, что обвинения являются надуманными, а письмо назвал провокацией «оппонентов». А в комментарии для Znak.com уточнил, что ведет адвокатскую практику в Кировской области с 2012 г. и по закону может быть учредителем коммерческих структур, при этом прописка роли не играет.

Застройщиком я не являюсь. Учредителем фирм могу быть, но директором — нет, — добавил он.

Однако в начале сентября стало известно, что управлением Министерства юстиции РФ по Кировской области внесено представление в Адвокатскую палату Кировской области о прекращении статуса адвоката Александра Панкратова. А в СМИ появились новые данные, проливающие свет на некоторые детали письма.

В частности, ЕАН сообщает о возможных махинациях Панкратова при строительстве объектов различного назначения в Екатеринбурге. Агентство так описывает эту «схему»:

Для каждого строительного проекта он создает новые компании — службу заказчика и генподрядчика — которые в последующем банкротит.

Правовое сопровождение процессов, по данным издания, осуществляет юрист и бизнес-партнер Панкратова Прохор Савицкий, который с 2019 г. входит в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Екатеринбурга и может использовать в своих интересах «лоббистские возможности».

Также приводится конкретный эпизод с банкротством принадлежащей Панкратову компании «Инвестстрой» — генподрядчика первой очереди реновации площадки бывшего Завода по обработке цветных металлов на пр. Ленина, 8.

События описываются со слов бывшего юриста «Инвестстроя» Яны Губиной:

По отработанной годами схеме Панкратов готовился избавиться от ставшей ненужной ему фирмы, прекратив платить налоги, в связи с чем Федеральная налоговая служба инициировала банкротство ООО. Помимо налогов, компания Панкратова оставила огромные долги по зарплате своим же сотрудникам. <...> В конце 2019 г. по факту невыплаты зарплаты было заведено уголовное дело. <...> Даже в процессе судебного производства «Инвестстроя» Панкратов и его юрист попытались вывести из конкурсной массы ценные активы. Идея заключалась в том, чтобы перерегистрировать участок в Белоярском районе стоимостью несколько десятков миллионов рублей, записанный на банкротящуюся организацию, на другую компанию Панкратова — ООО «Капиталстрой». Но план не удался, и участок решением суда был возвращен «Инвестстрою». Затем предприниматель по совету Савицкого попытался ввести в процесс подконтрольных ему кредиторов — четыре компании, общий долг «Инвестстроя» перед которыми составляет порядка 40 млн рублей. <...> О том, что задолженность фиктивная, в суде заявил представитель другого кредитора, Эльзы Емельяненко. <...> Суд принял к сведению доводы кредиторов и уже отказал трем из четырех организаций во включении в реестр. Заседание по четвертой компании состоялось вчера, но его результаты пока не известны. После этого можно будет констатировать, что трюк Савицкого с взятием банкротства под контроль Александра Панкратова не удался. Конкурсный управляющий Ирина Тищенко рассчитывает, что процесс банкротства завершится до конца года.

Теперь, по данным ЕАН, заявление на Панкратова направлено в Следственный комитет. «Сочетая статус адвоката, использование оффшорных компаний, а также фирм-однодневок Панкратов А. А. не только уклоняется от уплаты налогов и легализует доходы, но и уходит от ответственности за рейдерские захваты», — говорится в нем. Претензии к деятельности имеет и Федеральная налоговая служба, которая, по последним данным, внесла Панкратова в реестр массовых учредителей (более 50 юрлиц).

Новые обвинения Панкратов пока не прокомментировал. Также неизвестна позиция юриста Прохора Савицкого.

Добавим, это не первая попытка привлечь Панкратова к ответственности. О жалобах на его действия заместителю генпрокурора РФ в УрФО издание «Ura.ru» писало еще в 2016 г. Однако о результатах проверки не сообщалось.

Александр Панкратов — один из непубличных, но влиятельных предпринимателей Екатеринбурга, считающийся близким к бизнес-структурам семьи нынешнего мэра города Александра Высокинского. Среди наиболее известных его проектов «ЮГ-центр», офисный центр на Добролюбова, площадка завода «Русские самоцветы», а также несостоявшийся проект по застройке парка на территории завода РТИ.

Добавим, сейчас в Свердловской области расследуется ряд громких уголовных дел. Так, идет следствие в отношении экс-гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова, который подозревается в вымогательстве взятки. По заявлению акционеров «ВСМПО-Ависма» заведено уголовное дело о мошеннических действиях на предприятии, фигурантом дела может быть его бывший глава Михаил Воеводин. В Сысерти около года орудовала ОПГ, устраивая передел на рынке похоронных услуг. Еще одно уголовное дело недавно закончилось реальным сроком для обвиняемого: облсуд пересмотрел приговор бывшего гендиректора ИК «Уником партнер» Игоря Кузьмина — условный срок был заменен на шесть лет колонии.

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