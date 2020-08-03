Куйвашев отметил заслуги предпринимателей в развитии Свердловской области
Глава Среднего Урала присвоил звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области» руководителям компаний, работающим в регионе. Кто получил награду?
Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный предприниматель Свердловской области». Об этом сообщает департамент информполитики региона.
За особые заслуги, способствующие развитию и укреплению Свердловской области, звания удостоены Григорий Аптер, директор «ИКЦ Промаудит», Аркадий Брызгалин, директор центра экономических экспертиз «Налоги и финансовое право», Надежда Вязникова, управляющий «Уралгрит», Ирина Екимовских, директор аудиторской группы «Капитал».
Почетное звание, которое присваивается на столь высоком уровне, подчеркивает престиж предпринимательской деятельности. Сегодня численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составляет 663,5 тыс. человек. Это треть трудоспособных жителей региона. И эта награда — признание заслуг предпринимателей в социально-экономическом развитии региона, — отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.
Как сообщал DK.RU, почетное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области» было учреждено в конце 2018 г., а впервые присвоено в мае 2019 г. Его получили:
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Михаил Вахрушев, президент научно-производственного холдинга «ВМП»;
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Андрей Гармс, директор ООО «Научно-производственное объединение «Экспериментальный завод» (Реж);
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Михаил Кудрявцев, председатель совета директоров ООО «Невьянский машиностроительный завод — Нефтегазовое оборудование»;
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Анатолий Лебедев, директор по стратегическому развитию ООО «Урал Релком-Плюс», член Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
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Дмитрий Ханин, индивидуальный предприниматель, вице-председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
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Сергей Мазуркевич, основатель ООО «ТрансСиб-Урал», вице-президент СОСПП.
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Сергей Сидоров, директор ООО «Истоки», вице-президент Союза малого и среднего бизнеса (СМСБ).
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Анатолий Филиппенков, гендиректор научно-производственного предприятия ФАН, президент СМСБ.