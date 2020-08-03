Куйвашев отметил заслуги предпринимателей в развитии Свердловской области

Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный предприниматель Свердловской области». Об этом сообщает департамент информполитики региона.

За особые заслуги, способствующие развитию и укреплению Свердловской области, звания удостоены Григорий Аптер, директор «ИКЦ Промаудит», Аркадий Брызгалин, директор центра экономических экспертиз «Налоги и финансовое право», Надежда Вязникова, управляющий «Уралгрит», Ирина Екимовских, директор аудиторской группы «Капитал».

Почетное звание, которое присваивается на столь высоком уровне, подчеркивает престиж предпринимательской деятельности. Сегодня численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составляет 663,5 тыс. человек. Это треть трудоспособных жителей региона. И эта награда — признание заслуг предпринимателей в социально-экономическом развитии региона, — отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Как сообщал DK.RU, почетное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области» было учреждено в конце 2018 г., а впервые присвоено в мае 2019 г. Его получили: