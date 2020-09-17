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Документ, поставивший под удар стройку, может быть принят до конца 2020 года

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Документ, поставивший под удар стройку, может быть принят до конца 2020 года
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

В Свердловской области до сих пор не утвержден проект приаэродромных территорий. Из-за этого десятки людей не могут ввести в эксплуатацию построенные коттеджи, а застройщики — начать проекты.

#КОЛЬЦОВО#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Застройщики включились в обсуждение проекта приаэродромных территорий аэропортов Кольцово и Уктус. Об этом рассказал на пресс-конференции УПН президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников. Он назвал документ важным вызовом, под знаменем которого строительное сообщество прожило прошлый год и текущий.

Мы серьезно продвинулись. По крайней мере, мы сегодня в диалоге с авиационными властями и аэропортом «Кольцово» и имеем возможность обсуждать материалы не императивно, а в рабочем режиме. За это надо благодарить областное правительство и минстрой, — сказал Вячеслав Трапезников.

Глава регионального минстроя Михаил Волков подтвердил, что ведется масштабная работа в этом направлении.

На сегодняшний лень мы находимся в стадии обсуждения этого вопроса с аэропортом «Кольцово». Надеюсь, что в этом году мы обязательно достигнем прорывных решений. Как они будут выглядеть регламентно, мне трудно сказать. Потому что все будет зависеть от действий федеральных органов. Но то, что этому вопросу придается огромное внимание и на федеральном уровне, и со стороны надзорных органов, и со стороны правительства РФ по всем аэропортам на территории страны, эта работа ведется. И я считаю, что мы должны этот вопрос завершить. Конечно же, мы должны установить зоны с особым использованием территории вокруг аэропорта, что позволит нам системно подходить к градостроительным вопросам, — рассказал министр в ответ на вопрос DK.RU.

Напомним, что до 2017 г. в российских аэропортах действовало правило 30-километровой особой защитной зоны, где вести строительство объектов можно было только по согласованию с Росавиацией. Однако 1 июля 2017 г. законом № 135-ФЗ были внесены изменения в Воздушный Кодекс РФ. Теперь вокруг аэропортов должно быть установлено семь подзон, где в первой можно строить только объекты для обеспечения воздушного движения, а в седьмой — все, кроме жилья, если уровень шумов и загрязняющих веществ не превышает норму.

После принятия закона каждый аэропорт страны должен был разработать проект приаэродромной территории (ПАТ), получить санитарно-эпидемиологическое заключение на него в Роспотребнадзоре, согласовать проект с региональным правительством и главами муниципалитетов, земли которых попадают в приаэродромную зону. А после этого — с Росавиацией, которая должна была вынести приказ об окончательном установлении приаэродромной территории, а ее границы внести в Росреестр.

Аэропорт «Кольцово», согласно требованиям Минтранса, разработал проект ПАТ, автором стала компания «ТрансПроект СПБ». Проект получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение в Роспотребнадзоре 28 августа 2019 г., но все еще не согласован с региональными правительством и главами муниципалитетов.

В результате новые правила Кольцово поставили под угрозу реализацию масштабных проектов Екатеринбурга. Когда стало известно, что такой документ готовится, застройщики назвали его «маразмом» и «ошибкой», и он был отправлен на доработку.

Однако в результате заложниками этой ситуации оказались тысячи людей: физлица, которые теперь не могут ввести в эксплуатацию построенные коттеджи (потому что оказалось, что они подпадают под действие ПАТ); застройщики, которые не могут начать проекты по той же причине; жители ветхих домов, которых давно должны были расселить. DK.RU подробно рассказывал о сложившейся коллизии. В «Кольцово» тему приаэродромных территорий не комментируют.

Автор: Анна Хлебникова
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