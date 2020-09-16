В Екатеринбурге перенесли крупное событие, на котором ждали Путина

Международный форум «Россия – спортивная держава», который должен был пройти в Екатеринбурге в октябре 2020 г., перенесен на следующий март, сообщает ЕАН. Вероятные причины такого решения не поясняются.

Предполагалось, что мероприятие посетит президент Владимир Путин — осенью также планируется провести заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Возможный приезд Путина в июне анонсировал его помощник Игорь Левитин.

Впрочем, тогда информации, что визит точно состоится, не было, как и указаний о его возможной отмене. Последние годы Путин не пропускал форум «Россия – спортивная держава». Что касается заседания президентского Совета по развитию физкультуры, то накануне в заседании рабочей группы по подготовке Совета участвовал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Пока информации о переносе заседания нет.

Ранее сообщалось, что, помимо форума и заседания совета, Путин может посетить осенью несколько других мероприятий на Урале. В их числе — открытие завода «Запсибнефтехим» (проект «СИБУРа») и совещание по развитию нефтегазохимической отрасли, а также торжества по случаю 75-летия Росатома и мероприятие памяти академика Игоря Курчатова в Челябинске. Впрочем, заменить президента может премьер-министр Михаил Мишустин, который приедет на Урал 5-7 или 8-10 октября.

Международный форум «Россия – спортивная держава» должен пройти в девятый раз, на нем соберутся руководители международных и всероссийских спортивных федераций, профильные федеральные чиновники, губернаторы, представители олимпийского и паралимпийского движения.