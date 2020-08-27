В сентябре на Урале ожидают приезд Владимира Путина

В сентябре Владимир Путин может побывать сразу в нескольких уральских городах. Агентство ЕАН собрало все поводы, по которым ранее планировался приезд президента в УрФО. Так, в начале июня приезд Путина в Екатеринбург анонсировал его помощник Игорь Левитин.

Мы планируем провести осенью заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Пока это запланировано на конец сентября — начало октября, но будем смотреть на ситуацию с коронавирусом, — говорил тогда Игорь Левитин.

Свердловские чиновники в разговоре с корреспондентом ЕАН отметили, что у них пока нет информации из Москвы о возможном приезде президента, но и указаний об отмене планов тоже нет. Но добавляют, что есть еще одно событие, в рамках которого Екатеринбург может посетить Владимир Путин.

Это IX международный форум «Россия – спортивная держава», который пройдет с 3 по 8 октября, где ждут руководителей международных и всероссийских спортивных федераций, профильных федеральных чиновников, губернаторов, представителей олимпийского и паралимпийского движения.

По другим данным, заменить президента в визите в Екатеринбург может премьер Михаил Мишустин, называемые даты — 5-7 или 8-10 октября.

Кроме того, президента ждут в Тюменской области. В конце сентября он может посетить Тобольск для участия в открытии завода «Запсибнефтехим» (предприятие «СИБУРа») и совещании по развитию нефтегазохимической отрасли. В Челябинске Путина ждут на торжества по случаю 75-летия Росатома и мероприятие памяти академика Игоря Курчатова, именем которого назван местный аэропорт.

Напомним, что Владимир Путин посещал Екатеринбург в июле 2019 г. в рамках глобального саммита GMIS-2019. Там он сделал несколько громких заявлений.