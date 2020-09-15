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У начальника Свердловского УФСБ новый зам. Он прибыл на Урал из ЦФО

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У начальника Свердловского УФСБ новый зам. Он прибыл на Урал из ЦФО
Иллюстрация: ермак-инфо.рф

Первым заместителем начальника Свердловского УФСБ стал полковник Сергей Уйманов, которого перевели в Екатеринбург из Воронежа. Нового зама представили полпреду Николаю Цуканову.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Сергей Уйманов занял новый пост еще в августе, пишет ЕАН. На данный момент он исполняет обязанности начальника управления, пока генерал Алексей Зиновьев находится в отпуске. Предыдущий зам Анатолий Пилипенко вышел на пенсию, пишет агентство.

О полковнике Уйманове известно немного. Упоминания его фигуры в СМИ связаны с противодействием терроризму и антитеррористической защищенностью Нововоронежской АЭС. Как отмечают эксперты, назначение Уйманова в Свердловскую область может быть связано со схожим промышленным профилем регионов: и там, и там есть авиапредприятия, атомная энергетика, металлургия, оборонка.

Отметим, руководитель свердловского УФСБ Алексей Зиновьев также прибыл на Урал из ЦФО — он возглавлял отделение спецслужбы в Туле. Генерал занимает эту должность около года — со 2 октября 2019 г.

Между тем, из нашего региона в центральную часть России также переводили силовиков. Как писал DK.RU, осенью 2018 г. из Екатеринбурга в Воронеж перевели начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина. Он занимал эту должность в течение восьми лет.

Автор: Мария Смирнова
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