«Сейчас очень удобный момент, чтобы катализировать процесс смены власти»

Россия входит в предвыборный цикл: осенью 2021 г. состоятся выборы депутатов в Государственную Думу РФ, а также в ряд региональных парламентов — в том числе, в Законодательное собрание Свердловской области. Кроме того, в семи регионах страны пройдут выборы глав регионов.

Какие вызовы стоят перед потенциальными избранниками, возможна ли реальная политическая конкуренция, смогут ли укрепиться «малые партии» и какую тактику возьмет на вооружение «несистемная оппозиция», DK.RU выяснил у участников Экспертного клуба Екатеринбурга.

Политолог Олег Мошкарев полагает, что во время предвыборной кампании во главу угла будет поставлена стабилизация ситуации в стране — после пандемии коронавируса и экономического спада:

Пандемия наложила очень серьезный отпечаток на экономики всех стран, в том числе и на нашу. Как говорится, коней на переправе не меняют. Я думаю, что стабильность — это то, что нужно практически всем избирателям, от мала до велика, особенно прагматично ориентированным, которые не настроены на популизм или критику. Сейчас очень многое делается для стабилизации ситуацию. Я могу судить по своему блоку: предпринимателям оказана поддержка — она разная в разных странах, где-то лучше, где-то хуже. Но тот комплекс мер, который направлен на поддержку малого бизнеса в России, успешно реализуется, и избиратель делает свои выводы.

Что касается оппозиционных партий и их представителей, прежде всего, выбор оппозиционного кандидата будет катастрофой для самого государства, продолжает Мошкарев:

Сейчас раскачивать лодку нельзя ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. Для того, чтобы подхватить складывающуюся систему восстановления экономики, нужно обладать серьезными навыками управления субъектом государства или муниципалитетом. Я не уверен, что у оппозиционеров, во всяком случае, у тех, кто на слуху, такой опыт госуправления есть. Если говорить проще, я полагаю, маловероятно, что их приход к власти кардинально что-то изменит в экономике в лучшую сторону. Нельзя допустить к управлению людей без опыта, потому что сейчас закладывается серьезная система по восстановлению экономики государства.

По словам эксперта, «несистемная оппозиция» воспользуется негативными настроениями в обществе:

Причина радикализации кампаний в ряде регионов в том, что многие почуяли удобный момент. Когда становится плохо, традиционно начинают ругать власть, потому что люди пострадали в финансовом плане: кто-то потерял работу, кто-то бизнес и доходы. Очень многое из этого происходит по объективным причинам, тем не менее, желание воспользоваться отчаянием людей определенно есть. Многие посчитали, что сейчас очень удобный момент, чтобы катализировать процесс смены власти.

Политолог Михаил Коробельников соглашается: запрос на стабильность и реальные социальные практики станут основными требованиями к кандидатам. И самих кандидатов будут выбирать исходя из их реальных достижений: «Не то, что будет завтра, а то, что есть здесь и сейчас».

На сегодняшний день у нас зависимость региона от федерального центра достаточно высока, следовательно, нормальные, конструктивные взаимоотношения с федеральным центром являются одним из важнейших факторов нормальной, стабильной работы в регионе. Здесь принцип как в банке: если большие проценты, велик риск, что деньги пропадут, а маленький процент как правило в банках, которые наиболее стабильны. Вот так рассуждают люди. Самое важное для того же бизнеса — это предсказуемость. Выбирая оппозиционного кандидата, люди попадают в ситуацию непредсказуемости: что будет дальше, не знает никто. Как в этой ситуации делать долгосрочные инвестиции, строить долгосрочный бизнес-план. Сейчас очень много бизнесов, которые имеют целую систему, которая завязана не на одном субъекте федерации, а на разных субъектах. Как в этой ситуации им выстраивать взаимодействие? Соответственно, основной риск — это снижение предсказуемости, — подчеркивает эксперт.

При этом он признает, что причина любой радикализации — это ошибки власти. Одна из которых — отсечение от диалога пассионариев, которые могли бы принести стране пользу:

Чем больше ошибок совершает действующая власть при взаимодействии с обществом, тем больше будет радикализироваться кампания. Если человеку не дают возможности выговориться, он ищет иные способы доведения своих мыслей до власти. При этом люди, которые наиболее пассионарны, которые имеют больший эмоциональный заряд, большее стремление всё это сделать, естественно, будут радикализировать ситуацию. А тех людей, которые могли бы строить эволюционный путь, отсекли от диалога, и таким образом власть остается один на один с той самой радикализацией, которой она так боится. Для того чтобы не было радикализации, необходимо вести широкий диалог. Чем больше вы будете разговаривать с оппонентами, имеющими не радикальное настроение, тем меньше шансов того, что кампания будет радикальной.

Политолог Андрей Мозолин не считает, что запрос на стабильность является основным в предстоящем электоральном цикле, и по главам регионов в том числе.

По одной простой причине: у нас на протяжении достаточно долгого времени был запрос не на стабильность, а как раз на изменения, обновления элит и так далее. И этот вопрос никуда не делся. Люди будут голосовать не только за стабильность. Они будут голосовать за тех людей, которые смогут гарантировать, что будут происходить изменения. Изменения, конечно же, в позитивную сторону. Все-таки полгода коронавируса, безусловно, дадут o себе знать. Вопрос будет не столько в стабильности, а в том, насколько тот или иной кандидат сможет проговорить o том, в каком будущем и желательно хорошем будущем, в котором будут работа, зарплата и все остальное, мы будем жить. Поэтому тут есть несколько запросов, связанных и с формулировкой будущего, новые лица все равно нужны, — отмечает он.

По его словам, федеральный центр вряд ли будет «засушивать» выборы в пользу «Единой России» — между парламентскими партиями может разыграться настоящая конкуренция:

<Сергей> Фургал <член ЛДПР> в данном случае это то исключение, которое подтверждает практику. Мы видим, что в других регионах руководителями тоже были представители других партий, и ничего плохого в этом нет. В том же Омске, к примеру, есть <Александр> Бурков от «Справедливой России», как я понимаю, у населения нареканий по его деятельности нет. С другой стороны, мы видели, как на протяжении нескольких лет заводились уголовные дела по губернаторам, которые являлись представителями «Единой России». Поэтому какой-то привязки, что вот тут оппозиционный кандидат и все будет плохо, и его не будет поддерживать федеральный центр, я не вижу. Вопрос в том профессионален человек или нет.

С ним согласен и Анатолий Гагарин, д.ф.н., политолог, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов: не стоит ставить знак равно между «стабильностью» и «застоем». Саморегуляция действующей политической системы должна предусматривать введение на поле новых игроков.

Когда говорят о стабильности, подразумевают вовсе не пресловутый «застой», а политический гомеостазис, который свойственен такой сложной системе как социально-политическая. И он означает способность к поддержанию своеобразного динамического равновесия, которое достигается благодаря саморегуляции самой политической системы. Один из действенных способов такой саморегуляции — это введение новых политических игроков в лице партий, которые, как мы видим, сегодня принимают активное участие в избирательных кампаниях или приступают к партстроительству или перезагрузке региональных отделений и сети ячеек в стране, — говорит он.

В преддверии нового избирательного цикла в Государственную Думу этот процесс похож на бурное нашествие грибов в наших соцсетях. Будет ли он таким же урожайным? — задается вопросом эксперт:

Среди этих новых «даров политического леса» — партия «За правду!» Захара Прилепина, «Новые люди» Алексея Нечаева, «Партия прямой демократии» (уже названная «партией танчиков») бывшего айтишника Вячеслава Макарова, «Зеленая альтернатива» (приписываемая уральским промышленникам), которые пока не представлены в Свердловской области. Три из них сейчас участвуют в выборах у наших соседей-челябинцев и анализ новых практик и кейсов этого года, безусловно, будет использован. Признаки приближающихся выборов уже заметны: произошла реанимация свердловского отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость», их руководителем стал Сергей Полыганов. Обновленную партию «Родина» в регионе возглавил политтехнолог Валерий Хвостов.

Таким образом, продолжает Гагарин, для уральских пассионариев и активистов появились и новые, и обновленные партийные бренды, которым предстоит пройти через конкурентную партийную борьбу, усиленную ожидаемым переделом числа мандатов в областном Заксобрании в пользу депутатов-одномандатников.

Андрей Русаков, политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований, полагает, что значимую роль в предвыборном цикле будет играть частный бизнес, которому выгодна победа представителей парламентских партий:

Риски выбора оппозиционного кандидата очевидны. Бизнес тоже хочет окупаемости. И в наших условиях создание рабочих мест прямо сопряжено с госинвестициями, и это очень сложный момент, потому что у государства сейчас очень много иных затрат, и в регионах сейчас не самая лучшая бюджетная ситуация. Возрождение экономики возможно через частные инвестиции, а им нужна стабильность и предсказуемость. Поэтому делается ставка на представителей «Единой России» или системных политических партий, которые ориентируются на эту социальную тематику. Бизнес не хочет рисковать, он понимает, что приход оппозиционного кандидата к власти несет политические риски. Бизнес тоже пострадал от пандемии, естественно он тоже думает o развитии и восстановлении, но для них оппозиционный кандидат повышает риски инвестиций.

При этом сама по себе система политических партий вынуждает находить какую-то оппозиционную повестку, продолжает он. Если ряд кандидатов поддерживает политические решения по стабилизации социально-экономической ситуации, то другим «на этом фоне надо что-то делать».

Откровенно говоря, я как таковой радикализации не вижу, к примеру, соседних областях — Челябинской и Курганской. Мы можем видеть какие-то моменты протестных настроений в Ненецком автономном округе, в Архангельской области. Но они были сопряжены с неумелыми действиями исполняющих обязанности губернаторов, которые ни с того ни с сего стали рассуждать об объединении двух регионов, к чему не было готово ни население, ни политические элиты, ни экономические игроки. Есть протестные настроения в Хабаровске, но там и выборов пока нет и они откровенно региональные, с упрощенной политической повесткой. На проходящих же в Уральском федеральном округе избирательных кампаниях я какой-то радикализации не вижу. Да, у населения усилились ожидания от власти, электоральный запрос носит откровенно социальный и экономический характер. Поэтому внимание к электоральным платформам будет совсем не радикального плана, а ожидания: что может предложить политическая сила и насколько сможет упростить свою программу для понимания, — подытожил эксперт.

проголосовали бы «против всех». Политологи, комментируя результаты, отметили, что неопределившиеся избиратели — это электоральный запас для будущих участников выборов, как для парламетских партий, так и для «малых». Ожидается, что в 2021 г. в предвыборных кампаниях в Госдуму и свердловское Заксобрание будут участвовать «Яблоко», «Партия Роста», «За правду!» и «Зеленая альтернатива». Две последние сейчас ведут активную выборную кампанию в Челябинской области, сообщал DK.RU. Напомним, в августе мы публиковали результаты опроса, в котором приняли участие 32 тыс. жителей Свердловской области. Респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали?». Треть опрошенных высказались за «Единую Россию» и столько же заявили, что не ходят на выборы или. Политологи, комментируя результаты, отметили, что неопределившиеся избиратели — это электоральный запас для будущих участников выборов, как для парламетских партий, так и для «малых». Ожидается, что в 2021 г. в предвыборных кампаниях в Госдуму и свердловское Заксобрание будут участвовать «», «», «» и «». Две последние сейчас ведут активную выборную кампанию в Челябинской области,