Денег нет. Екатеринбург не получит федеральные средства на транспортный мегапроект

Федеральные власти не намерены выделять бюджетные средства на строительство второй ветки метро в Екатеринбурге, пишет ЕАН.

На пресс-конференции с региональными журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за падения экономики денег на крупные региональные проекты нет:

В ближайший год говорить о начале стройки точно не приходится — сначала экономика должна оправиться от последствий пандемии. Дальше все будет зависеть от активности региональных властей, Москва в принципе готова софинансировать пятьдесят на пятьдесят, — сказал он.

Как сообщал DK.RU, в августе этого года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство второй ветки метро в Екатеринбурге оценивается в 90 млрд руб.

Мы делаем все для того, чтобы привлечь дополнительные средства. Делаем очередной объем проектирования, чтобы можно было подтвердить серьезность наших намерений перед областными и федеральными коллегами, — отмечал он.

Как рассказывал DK.RU, в июне 2019 г. министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих направил на имя экс-главы правительства Дмитрия Медведева письмо, в котором сообщил, что следует отказаться от поддержки проекта строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. Федеральные власти подчеркивали, что оснований для финансирования проекта нет, а строительство второй ветки — не перспективно.

Во время ежегодной пресс-конференции в декабре 2019 г. президента РФ Владимира Путина вновь спросили о строительстве второй ветки метро в столице Урала. Он отметил, что Екатеринбург нуждается в новых станциях метрополитена, однако о выделении дополнительных денег из бюджета речи пока нет.

Екатеринбуржцы давно мечтают о расширении сети метрополитена. Впервые о второй линии метро заговорили еще в 2007 г. — Екатеринбург тогда готовился принять саммиты ШОС и БРИК. Затем власти надеялись привлечь федеральное финансирование для строительства метро в рамках подготовки к Чемпионату мира-2018 и ЭКСПО-2025. Однако денег так и не получили.