Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.09
75,52
89,30
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге открылся ресторан аутентичной уральской кухни «Зверобой»

4 399
В Екатеринбурге открылся ресторан аутентичной уральской кухни «Зверобой»
Иллюстрация: zveroboyrest.ru

Шеф-повар проекта рассказал, что ставка сделана на локальные продукты. В новом заведении будут подавать сагудай из муксуна, скоблянку из дичи, глазированный хариус и кундюмы с гречкой и грибами.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Столица Урала оправляется от затяжного карантина. В городе открываются  новые заведения общепита.

Так, на пятом этаже торгового центра «Универбыт» по адресу ул. Посадская, 28а с 11 сентября начинает работу ресторан «Зверобой», который  специализируется на аутентичной уральской кухне.

В Екатеринбурге открылся ресторан аутентичной уральской кухни «Зверобой» 1

Шеф-поваром проекта выступил Николай Семенов, член проекта AUC («Аутентичная уральская кухня»), который ранее работал в ресторане Kitchen.

Как рассказал шеф-повар изданию The Village, в заведении работают с локальным продуктом: покупают сосьвинскую сельдь, ирбитские грибы (их солят, морозят и сушат), неочищенный ивдельский кедровый орех прямо в шишках.

Мы хотим показать, что в нашем регионе есть богатства, которые незаслуженно обделяют вниманием. Хотим, чтобы люди притормозили на минуту и попробовали что-то другое. Современный ритм жизни диктует, что все должно быть быстро и максимально вкусно. Поэтому для уральцев привычной стала еда, совсем не свойственная нашему региону, — говорит шеф-повар ресторана.

В блюда и напитки аутентичного ресторана добавляют уральские травы, душицу и зверобой, который называют травой от ста болезней. Николай Семенов рассказывает, что главная трудность: найти поставщиков продуктов. Многие не готовы дать необходимый объем и гарантированное качество.

В меню нового заведения тар-тар из вырезки оленя, сагудай из муксуна, скоблянка из дичи, глазированный хариус, кундюмы с гречкой и грибами и многое другое. Скоро в меню появятся блюда из северной дичи — мясо медведя, лося, тетерева и дикой утки. Средний чек заведения 1,5 тыс. руб. 

В Екатеринбурге открылся ресторан аутентичной уральской кухни «Зверобой» 2

Блюда будут подавать на досках из ореха и в замороженной гальке с озера Тургояк.

Кроме уральских блюд гостям «Зверобоя» предложат настойку из облепихи, черной смородины и клюквы, фирменный коктейль «Зверобой» с сухим зверобоем, яблочно-грушевый лимонад, смородиновый кисель и уральский кофе с чагой на песке.

Ресторан принимает гостей с 12:00 до 23:00. Для детей предусмотрена детская комната, которая выполнена в стиле «Алисы в стране чудес».

В Екатеринбурге открылся ресторан аутентичной уральской кухни «Зверобой» 3

Добавим, что в ТЦ «Универбыт» продолжается масштабная реконструкция. В 2017 г. здание было выставлено на продажу, а позже сменило собственника, рассказывал DK.RU. Сейчас в торговом центре идет ремонт фасада и торговой галереи. Планируется, что после реконструкции на первых этажах ТЦ расположатся магазины, затем офисные помещения.

Отметим, что одним из первых новых заведения города, открытие которых пришлось на посткарантинный период, стал модный бар «Самоцвет», сообщал DL.RU. Его основателями стали создатели баров «Мелодия» и «Телевизор» Денис Клевакин и Евгений Кабанов, бюро «Теснота», и организатор вечеринок Артем Зверев.

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Кинули сотни туристов. В Екатеринбурге крупный центр бронирования объявил о закрытииКинули сотни туристов. В Екатеринбурге крупный центр бронирования объявил о закрытии
    62 623
  • В Екатеринбурге арестовали опасного бразильского преступника, которого ищет ИнтерполВ Екатеринбурге арестовали опасного бразильского преступника, которого ищет Интерпол
    43 381
  • РФПИ поставит в Мексику 32 млн доз российской вакцины от коронавирусаРФПИ поставит в Мексику 32 млн доз российской вакцины от коронавируса
    26 625
  • Екатеринбуржец не смог взыскать с Domino`s Pizza 20,5 млн руб. из-за провала франшизыЕкатеринбуржец не смог взыскать с Domino`s Pizza 20,5 млн руб. из-за провала франшизы
    25 784
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.