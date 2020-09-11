В Екатеринбурге открылся ресторан аутентичной уральской кухни «Зверобой»

Столица Урала оправляется от затяжного карантина. В городе открываются новые заведения общепита.

Так, на пятом этаже торгового центра «Универбыт» по адресу ул. Посадская, 28а с 11 сентября начинает работу ресторан «Зверобой», который специализируется на аутентичной уральской кухне.

Шеф-поваром проекта выступил Николай Семенов, член проекта AUC («Аутентичная уральская кухня»), который ранее работал в ресторане Kitchen.

Как рассказал шеф-повар изданию The Village, в заведении работают с локальным продуктом: покупают сосьвинскую сельдь, ирбитские грибы (их солят, морозят и сушат), неочищенный ивдельский кедровый орех прямо в шишках.

Мы хотим показать, что в нашем регионе есть богатства, которые незаслуженно обделяют вниманием. Хотим, чтобы люди притормозили на минуту и попробовали что-то другое. Современный ритм жизни диктует, что все должно быть быстро и максимально вкусно. Поэтому для уральцев привычной стала еда, совсем не свойственная нашему региону, — говорит шеф-повар ресторана.

В блюда и напитки аутентичного ресторана добавляют уральские травы, душицу и зверобой, который называют травой от ста болезней. Николай Семенов рассказывает, что главная трудность: найти поставщиков продуктов. Многие не готовы дать необходимый объем и гарантированное качество.

В меню нового заведения тар-тар из вырезки оленя, сагудай из муксуна, скоблянка из дичи, глазированный хариус, кундюмы с гречкой и грибами и многое другое. Скоро в меню появятся блюда из северной дичи — мясо медведя, лося, тетерева и дикой утки. Средний чек заведения 1,5 тыс. руб.

Блюда будут подавать на досках из ореха и в замороженной гальке с озера Тургояк.

Кроме уральских блюд гостям «Зверобоя» предложат настойку из облепихи, черной смородины и клюквы, фирменный коктейль «Зверобой» с сухим зверобоем, яблочно-грушевый лимонад, смородиновый кисель и уральский кофе с чагой на песке.

Ресторан принимает гостей с 12:00 до 23:00. Для детей предусмотрена детская комната, которая выполнена в стиле «Алисы в стране чудес».

Добавим, что в ТЦ «Универбыт» продолжается масштабная реконструкция. В 2017 г. здание было выставлено на продажу, а позже сменило собственника, рассказывал DK.RU. Сейчас в торговом центре идет ремонт фасада и торговой галереи. Планируется, что после реконструкции на первых этажах ТЦ расположатся магазины, затем офисные помещения.

Отметим, что одним из первых новых заведения города, открытие которых пришлось на посткарантинный период, стал модный бар «Самоцвет», сообщал DL.RU. Его основателями стали создатели баров «Мелодия» и «Телевизор» Денис Клевакин и Евгений Кабанов, бюро «Теснота», и организатор вечеринок Артем Зверев.