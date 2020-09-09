Главные тусовщики Екатеринбурга открыли новый бар в центре города

В Екатеринбурге в двухэтажном особняке XIX века по адресу ул. Малышева, 29а открылся новый бар «Самоцвет». Его основателями стали создатели баров «Мелодия» и «Телевизор» Денис Клевакин и Евгений Кабанов, бюро «Теснота», и организатор вечеринок Артем Зверев.

Новое заведение ориентируется на московские проекты «Энтузиаст», Powerhouse, «Дом культур» и «Рюмка». Идея бара основателями обсуждалась почти два года, пишет издание ItsMyCity.

Заведение расположено на двух этажах особняка. На первом разместилась барная стойка, столики с диванами и стульями. Второй этаж предназначен, по задумке основателей, для проведения вечеринок: там можно организовать танцпол или концертную сцену, здесь же планируют проводить интеллектуальные игры и свопы.

Несмотря на то, что по выходным здесь бывают вечеринки, мы сразу хотим заявить, что мы не клуб и не место только на выходные. Мы — бар на каждый день с насыщенной внутренней жизнью, — говорят основатели.

Главной фишкой бара стали дистилляты. Сейчас в коллекции больше 30 наименований, включая крафтовые дистилляты из хурмы, грибов, выдержанные в бочках из-под стаута. Карту бара разрабатывала бар-менеджер «Мелодии» Катя Ершова. Стоимость рюмки настойки варьируется от 150 до 250 руб.

Как пишет издание, до конца сентября в баре появится еда от шеф-повара Владимира Олькиницкого. Это будут закуски и несколько видов мак-энд-чиз с разными наполнителями.

Бар работает с 17:00, вечерники проходят с 23:00 и до 06:00.

Добавим, что запуск бара пришелся на период постпандемии. К слову, не все заведения Екатеринбурга смогли пережить несколько месяцев простоя. Например, из-за разногласий с арендодателем закрылся знаменитый бар «Мизантроп». Также не пережила карантин концертная площадка «Дом печати», DK.RU подробно рассказывал о ситуации с модным заведением города.