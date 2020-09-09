Тихановская призвала россиян «не поддаваться влиянию лжи». После интервью Лукашенко госСМИ

Конкурент Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала россиян не поддаваться влиянию пропаганды собственного государства.

К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, по которой белорусский народ требует ухода Лукашенко, — говорит она в своем новом обращении (опубликовано в телеграм-канале «Пул Первой»).

Как говорит Тихановская, к выборам 2020 г. Лукашенко подошел без шансов переизбрания, без реальной поддержки, в результате многолетнего кризиса экономики, неготовности граждан мириться с отсутствием базовых прав и свобод. Он удерживает власть лишь благодаря невероятному по жестокости и масштабу подавлению протестующих. Более 10 тыс. человек были арестованы, семь погибли, сотни были подвергнуты насилию. Попытка обезглавить протест не помогает: белорусы продолжают выходить на массовые акции, продолжает соперница Лукашенко.

У народа Беларуси три простых требования: уход Лукашенко и новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение политзаключенных и расследование преступлений властей против народ. Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам. Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями при сохранении суверенитета собственной страны, — добавила Тихановская.