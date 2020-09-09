Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 09.09
75,96
89,73
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Тихановская призвала россиян «не поддаваться влиянию лжи». После интервью Лукашенко госСМИ

3 397
Тихановская призвала россиян «не поддаваться влиянию лжи». После интервью Лукашенко госСМИ
Автор фото: Serge Serebro. Иллюстрация: Vitebsk Popular News

«Российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи. Очень важно не испортить отношения между нашими народами».

#БЕЛАРУСЬ#НОВОСТИ

Конкурент Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала россиян не поддаваться влиянию пропаганды собственного государства.

К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, по которой белорусский народ требует ухода Лукашенко, — говорит она в своем новом обращении (опубликовано в телеграм-канале «Пул Первой»). 

Как говорит Тихановская, к выборам 2020 г. Лукашенко подошел без шансов переизбрания, без реальной поддержки, в результате многолетнего кризиса экономики, неготовности граждан мириться с отсутствием базовых прав и свобод. Он удерживает власть лишь благодаря невероятному по жестокости и масштабу подавлению протестующих. Более 10 тыс. человек были арестованы, семь погибли, сотни были подвергнуты насилию. Попытка обезглавить протест не помогает: белорусы продолжают выходить на массовые акции, продолжает соперница Лукашенко.

У народа Беларуси три простых требования: уход Лукашенко и новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение политзаключенных и расследование преступлений властей против народ. Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам. Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями при сохранении суверенитета собственной страны, — добавила Тихановская.

Накануне Александр Лукашенко дал интервью нескольким российским СМИ, в котором, в частности, признал, что «возможно, немного пересидел, но только он сейчас может защитить белорусов». Президент соседней страны отметил также, что так просто не уйдет со своего поста: «Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать».
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Кран ходит над нашим домом». Продолжение истории с высоткой экс-банкира на берегу пруда«Кран ходит над нашим домом». Продолжение истории с высоткой экс-банкира на берегу пруда
    36 021
  • Рейсов из Екатеринбурга станет больше. Куда можно улететь из Кольцово?Рейсов из Екатеринбурга станет больше. Куда можно улететь из Кольцово?
    32 242
  • Десятки тысяч за то, что никогда не пригодится. ТОП-6 вещей, которые не нужно покупатьДесятки тысяч за то, что никогда не пригодится. ТОП-6 вещей, которые не нужно покупать
    16 803
  • Куйвашев рассказал, когда школы перейдут на дистантКуйвашев рассказал, когда школы перейдут на дистант
    19 655
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.