Тихановская призвала россиян «не поддаваться влиянию лжи». После интервью Лукашенко госСМИ
«Российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи. Очень важно не испортить отношения между нашими народами».
Конкурент Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала россиян не поддаваться влиянию пропаганды собственного государства.
К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, по которой белорусский народ требует ухода Лукашенко, — говорит она в своем новом обращении (опубликовано в телеграм-канале «Пул Первой»).
Как говорит Тихановская, к выборам 2020 г. Лукашенко подошел без шансов переизбрания, без реальной поддержки, в результате многолетнего кризиса экономики, неготовности граждан мириться с отсутствием базовых прав и свобод. Он удерживает власть лишь благодаря невероятному по жестокости и масштабу подавлению протестующих. Более 10 тыс. человек были арестованы, семь погибли, сотни были подвергнуты насилию. Попытка обезглавить протест не помогает: белорусы продолжают выходить на массовые акции, продолжает соперница Лукашенко.
У народа Беларуси три простых требования: уход Лукашенко и новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение политзаключенных и расследование преступлений властей против народ. Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам. Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями при сохранении суверенитета собственной страны, — добавила Тихановская.