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«Возможно, я немного пересидел». Главное из интервью Лукашенко российским СМИ

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«Возможно, я немного пересидел». Главное из интервью Лукашенко российским СМИ
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

«Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов». О чем президент Беларуси рассказал российским госСМИ.

#БЕЛАРУСЬ#НОВОСТИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что «возможно, немного пересидел» на своем посту. Как в эфире «России 1» сказал корреспондент ВГТРК Евгений Рожков, об этом Лукашенко сказал в интервью российским СМИ. При этом основной причиной протестов в стране Лукашенко назвал внешнее влияние, в том числе, со стороны американцев, но признал и внутренние причины для народного недовольства, пересказал Рожков. 

Я спросил, неужели только внешние причины стали причиной недовольств. Он сказал, что есть и внутренние причины. И ответил следующее (смотрю, чтобы не ошибиться, потому что это цитата). Он сказал: «Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов», — рассказал Рожков.

«Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать», — рассказал Лукашенко.

Как пишет близкий к властям Беларуси телеграм-канал «Пул Первого», после интервью российские журналисты рассказали о своих впечатлениях. Так, главный редактор RT Маргарита Симоньян сказала: «Нам стало понятнее, что происходит в душе у вашего президента. Он говорил какие-то очень личные вещи». 

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян: «Мы встречались с президентом Беларуси, который совершенно правильно сказал: "Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы". Имеется в виду Россия. Нанося удар по Беларуси, наносят удар по России. Я с ним абсолютно согласен». 

Бабаян также добавил, что Александр Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов в Беларуси после проведения конституционной реформы.

Автор: Андрей Пермяков
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