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Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии по делу о смертельном ДТП

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Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии по делу о смертельном ДТП
Автор фото: Сергей Лещина. Иллюстрация: Wikimedia.org

«Оценивая показания Ефремова, отрицавшего вину, суд не может отнестись к ним как к достоверным». Артиста приговорили к лишению свободы в колонии общего режима.

#НОВОСТИ

8 сентября Пресненский суд Москвы признал артиста Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, пишет ТАСС. Его приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима. Суд также взыскал с Ефремова 800 тыс. руб. компенсации старшему сыну погибшего после ДТП и постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего. Артиста на три года лишили водительских прав.

«Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека», — сказала судья Елена Абрамова. 

Вина Ефремова «полностью подтверждается доказательствами, несмотря на непризнание вины», добавила она. Судья пересказала последовательно показания Ефремова, которые он менял три раза, и зачитывает показания свидетелей. «Оценивая показания Ефремова, отрицавшего вину, суд не может отнестись к ним как к достоверным», — отметила судья.

Сроки приговора будут озвучены в резолютивной части. Сам Ефремов приехал на приговор без вещей. 

Ранее прокурор запросил для Михаила Ефремова 11 лет лишения свободы. 

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов, будучи за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, позднее скончался в больнице. Медицинское освидетельствование показало, что Ефремов был пьян. 31 августа Ефремов признался, что в день аварии был пьян уже к 12 часам. 

Удара (столкновения) я не помню, а в себя начал приходить только у следователя. Что говорил, также не помню, даже не могу сказать, предлагал ли мне следователь адвоката, — рассказал Ефремов, добавив, что не узнал себя в новостях в кадрах с места аварии. — Это была нарезка кадров, и по ним я не мог понять, что со мной произошло, виноват я или нет в случившемся. Вину на допросе признал, потому что был похмельный и со всех сторон говорили, что я виноват… — Моя вина в пьянстве, но брать вину за других, в том числе за Октябрьскую революцию, я не хочу, — говорил он.
Автор: Андрей Пермяков
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