Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии по делу о смертельном ДТП

8 сентября Пресненский суд Москвы признал артиста Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, пишет ТАСС. Его приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима. Суд также взыскал с Ефремова 800 тыс. руб. компенсации старшему сыну погибшего после ДТП и постановил удовлетворить гражданские иски родственников погибшего. Артиста на три года лишили водительских прав.

«Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека», — сказала судья Елена Абрамова.

Вина Ефремова «полностью подтверждается доказательствами, несмотря на непризнание вины», добавила она. Судья пересказала последовательно показания Ефремова, которые он менял три раза, и зачитывает показания свидетелей. «Оценивая показания Ефремова, отрицавшего вину, суд не может отнестись к ним как к достоверным», — отметила судья.

Сроки приговора будут озвучены в резолютивной части. Сам Ефремов приехал на приговор без вещей.

Ранее прокурор запросил для Михаила Ефремова 11 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов, будучи за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, позднее скончался в больнице. Медицинское освидетельствование показало, что Ефремов был пьян. 31 августа Ефремов признался, что в день аварии был пьян уже к 12 часам.