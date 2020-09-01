«Моя вина в пьянстве». Как актер Ефремов признал, а потом отрицал вину в пьяном ДТП

31 августа Пресненский районный суд Москвы допросил обвиняемого в смертельном ДТП артиста Михаила Ефремова. Он выступил после допроса свидетелей со стороны защиты — Ефремов сказал, что готов на это, несмотря на возражения адвоката Эльмана Пашаева.

Ефремов признался, что в тот день был пьян уже часам к 12, потому что мешал водку с пивом, но не знает, почему в его организме оказались наркотики — тяги к ним он не испытывает.

Удара (столкновения) я не помню, а в себя начал приходить только у следователя. Что говорил, также не помню, даже не могу сказать, предлагал ли мне следователь адвоката, — рассказал Ефремов, добавив, что не узнал себя в новостях в кадрах с места аварии. — Это была нарезка кадров, и по ним я не мог понять, что со мной произошло, виноват я или нет в случившемся. Вину на допросе признал, потому что был похмельный и со всех сторон говорили, что я виноват… — Моя вина в пьянстве, но брать вину за других, в том числе за Октябрьскую революцию, я не хочу.

На допросе свидетель защиты Андрей Гаев, ветеран боевых действий на Донбассе, подтвердил показания своего товарища Александра Кобца, который видел за рулем Grand Cherokee Михаила Ефремова не артиста, а некоего другого человека. Однако свидетель обвинения Илья Бабиков, врач-реаниматолог, который случайно оказался на месте ДТП и помог выйти водителю из машины, опроверг их показания: «Это был Ефремов».