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«Моя вина в пьянстве». Как актер Ефремов признал, а потом отрицал вину в пьяном ДТП

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«Моя вина в пьянстве». Как актер Ефремов признал, а потом отрицал вину в пьяном ДТП
Автор фото: https://tass.ru/proisshestviya/8680529. Иллюстрация: Wikimedia.org

«Я вину признал, потому что с похмелья был нервным... На самом деле я не виноват». Михаил Ефремов признается, что в день аварии выпил много и мало что помнит.

#НОВОСТИ

31 августа Пресненский районный суд Москвы допросил обвиняемого в смертельном ДТП артиста Михаила Ефремова. Он выступил после допроса свидетелей со стороны защиты — Ефремов сказал, что готов на это, несмотря на возражения адвоката Эльмана Пашаева. 

Ефремов признался, что в тот день был пьян уже часам к 12, потому что мешал водку с пивом, но не знает, почему в его организме оказались наркотики — тяги к ним он не испытывает. 

Удара (столкновения) я не помню, а в себя начал приходить только у следователя. Что говорил, также не помню, даже не могу сказать, предлагал ли мне следователь адвоката, — рассказал Ефремов, добавив, что не узнал себя в новостях в кадрах с места аварии. — Это была нарезка кадров, и по ним я не мог понять, что со мной произошло, виноват я или нет в случившемся. Вину на допросе признал, потому что был похмельный и со всех сторон говорили, что я виноват… — Моя вина в пьянстве, но брать вину за других, в том числе за Октябрьскую революцию, я не хочу.

На допросе свидетель защиты Андрей Гаев, ветеран боевых действий на Донбассе, подтвердил показания своего товарища Александра Кобца, который видел за рулем Grand Cherokee Михаила Ефремова не артиста, а некоего другого человека. Однако свидетель обвинения Илья Бабиков, врач-реаниматолог, который случайно оказался на месте ДТП и помог выйти водителю из машины, опроверг их показания: «Это был Ефремов».

Автор: Андрей Пермяков
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