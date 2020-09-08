В Беларуси задержана лидер протеста «за незаконное пересечение границы». Ранее ее похитили

В Беларуси задержана Мария Колесникова, один из лидеров оппозиции и представитель предвыборного штаба Светланы Тихановской, сообщает госСМИ БЕЛТА. По данным издания, она была замечена вместе с двумя другими членами координационного совета оппозиции Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым: последние двое утром 8 сентября прошли пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» и убыли в сторону Украины.

По словам официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского, Родненков, Кравцов и Колесникова прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. «Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути, ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины».

Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе, — сообщил телеканал «Беларусь 1» в своем телеграме.

Всех троих на границу доставили из СИЗО сотрудники белорусских спецслужб, но Колесникову задержали при попытке пересечь границу, предположил источник «Интерфакса» в окружении оппозиционеров.

Ни Антон Родненков, ни Иван Кравцов, ни Мария Колесникова не планировали отъезд за границу. Были категорически против. На границе они оказались после задержания. Вероятно, их доставили туда из СИЗО и так же, как Ольгу Ковалькову принудили покинуть страну, — рассказал он.

Спецслужбы могли инсценировать попытку Колесниковой незаконно пересечь границу, допустил собеседник агентства.

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Марию Колесникову похитили неизвестные утром 7 сентября в центре Минска: ее посадили ву микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении, она перестала выходить на связь, как и Родненков, и Кравцов. Вечером 7 сентября родные Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже.