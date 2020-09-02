Свердловская область оказалась в числе аутсайдеров по программе туристического кэшбека

Об итогах кампании, объявленной правительством России, рассказала генеральный директор USTA Management, исполнительный директор Клуба отельеров Екатеринбурга Тамара Клишина.

Я посмотрела итоги — Свердловская область в числе аутсайдеров. Область просто проигнорировала акцию. Из 500 средств размещения в программе приняли участие только 29, — сообщила Тамара Клишина.

В числе участников программы был загородный отель «Гринвальд», которым управляет USTA Management. В нем забронировали один номер с кэшбеком.

Эксперт также рассказала, что соседние регионы — Челябинская и Тюменская области — оказались востребованны российскими туристами.

Екатеринбург восприниматеся как город для бизнеса. Туризм как отдых у нас еще только развивается. К нам едут в основном гости из соседних регионов — на выходные, чтобы одновременно решить деловые вопросы. Практически нет тех, кто останавливается на 4-5 дней, — отметила Тамара Клишина.

По мнению участников рынка, низкие показатели Свердловской области говорят о том, как слабо работают чиновники региона над развитием въездного туризма.

Данный показатель, когда Свердловская область находится в аутсайдерах и существенно отстает от Тюменской и Челябинской областей, четко и ясно иллюстрирует слабую работу областных чиновников в сфере туризма последних 7-8 лет и ставит вопрос об их профессиональной пригодности, — уверен исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев (цитата по Znak.com).

Напомним, кампанию по возврату средств за покупку туров по России запустили на правительственном уровне. Как писал DK.RU, акция длилась всего неделю — с 21 по 28 августа. По условиям программы, при покупке тура по России стоимостью от 25 000 до 49 999 руб. и оплате его картой «Мир» туристу возвращалась от банка-эмитента фиксированная сумма в 5 тыс. руб. За туры от 50 000 до 74 999 руб. кешбэк увеличивался до 10 тыс. руб., а за поездки стоимостью 75 000 руб. к возврату положено 15 тыс. руб. Компенсировались эти средства за счет федерального бюджета. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прогнозировал, что в акции примут участие около 3 млн человек, однако число участников было значительно ниже: за день до окончания программой воспользовались около 50 тыс. россиян.