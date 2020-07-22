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Россиянам обещают кэшбэк за туры по РФ. Вакцину от Covid-19 ждут к осени. Главное 22 июля

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Правительство вернет россиянам от 5 тыс. до 15 тыс. руб. за покупку туров по стране. Карельского историка приговорили к 3,5 годам. Две вакцины от коронавируса в финальной стадии разработки.

#НОВОСТИ

Правительство готово частично компенсировать россиянам расходы за организованные поездки по России. На это выделят 15 млрд руб., а за поездку можно будет вернуть от 5 до 15 тыс. руб. в зависимости от тура, сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Чтобы получить кэшбэк, туристы должны приобрести поездку стоимостью от 25 тыс. до 75 тыс. руб. у туроператора или отеля через платежную систему МИР. Компенсация составит 5 тыс. руб. при цене тура от 25 до 50 тыс. руб., за поездку ценой более 50 тыс. вернут 10 тыс. руб., а за тур дороже 75 тыс. — 15 тыс. руб. Ростуризм запустит программу в августе 2020 г. и рассчитывает субсидировать более 2 млн турпоездок. 

Направление поездки должно входить в список Ростуризма, продолжительность поездки — минимум пять ночей. Этим летом в программу входят более 50 регионов, в том числе Ростовская область, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Татарстан, Карелия и ряд других. Краснодарский край и Крым в их числе не входят, они попадут в программу после окончания высокого сезона, с 1 октября.

В кабмине рассчитывают получить отечественную вакцину от коронавируса осенью

В правительстве РФ надеются осенью получить надежную отечественную вакцину от Covid-19. Как пишет «Интерфакс», об это сказал премьер-министр Михаил Мишустин в Госдуме в среду, 22 июля. Сейчас над вакциной работает целый ряд научно-исследовательских учреждений.

Этим занимается министерство образования и науки, этим занимается Минздрав, ФМБА, Роспотребнадзор <...> В данный момент 17 научных организаций и более 26 видов вакцин — это то, что мы сегодня знаем. Четыре вакцины на сегодня, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность, — рассказал Мишустин. 

По двум вакцинам клинические испытания сейчас на финальной стадии, еще две к этому готовятся, добавил он.

Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам лишения свободы 

Петрозаводский городской суд приговорил руководителя карельского отделения организации «Мемориал», историка Алексея Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима за применение насильственных действий сексуального характера к приемной дочери. Его оправдали по обвинению в развратных действиях (ст. 135 УК РФ), незаконном изготовлении порнографии (ст. 242 УК РФ), незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ). По словам адвоката Дмитриева, он выйдет на свободу в ноябре 2020 г.

Подробно об истории Дмитриева и дела против него рассказывает «Новая газета». «Мемориал» считает дело Дмитриева политическим — в 1997 г. он нашел массовые захоронения репрессированных граждан СССР в урочище Сандармох, а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии, уточняет «Медуза».

Автор: Андрей Пермяков
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