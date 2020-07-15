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В Академическом построят здание администрации в стиле 19 века. Голубого цвета и со шпилем

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В Академическом построят здание администрации в стиле 19 века. Голубого цвета и со шпилем
Иллюстрация: УК «Академический»

На строительство нового здания администрации выделят 400 млн руб. из городского бюджета, его планируют возвести к 2023 г. Внешним обликом будущей администрации 8 района Екатеринбурга довольны не все.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Управляющая компания «Академический» представила итоговый вариант здания администрации будущего восьмого района Екатеринбурга. Объект выполнен в стилистике прошлых веков, и, по словам проектировщиков, будет сочетаться с Храмом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, который расположен в новом районе.

На строительство объекта мэрия Екатеринбурга выделит 400 млн руб., возвести здание планируют к 2023 г. В администрации будут располагаться кабинеты чиновников, а также офисы «РСГ-Академическое» и УК «Академический».

Здание будет напоминать мэрию Екатеринбурга. Новую администрацию выполнят в классическом стиле, здание будет голубого цвета, а по центру разместят шпиль.

В Академическом построят здание администрации в стиле 19 века. Голубого цвета и со шпилем 1

Тендер на проектирование здания выиграл ИТЦ СтройЭксперт, второе место заняло архитектурное бюро ARCHINFORM Тимура Абдуллаева.

Проект уже одобрил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, при этом мэр попросил «добавить лепнины, чтобы здание выглядело более солидно».

Добавим, что в этом году Академическому должны присвоить статус восьмого района Екатеринбурга, сделать это планируется осенью 2020 г.

В социальных сетях критически отнеслись к утвержденному проекту. Архитектор и директор «Группы архитектурных инициатив, событий и коммуникаций» Полина Иванова, которая с 2012 г. занимается международным некоммерческим проектом Белая Башня, написала в Facebook, что согласовывать внешний облик архитектурных зданий должно профессиональное сообщество, а не чиновники:

Это боль. Вот это проект администрации нового района города. На строительство которой потратят огромное количество денег из городского бюджета. Так быть не должно. У нас не так часто строятся администрации районов. Городское сообщество имеет право принимать решение, о том, как будет выглядеть здание, на которое потратят кучу денег из городского бюджета. К сожалению у нас не работает градсовет, у нас нет главного архитектора с активной жизненной позицией в городе. Нет никакого сообщества экспертов от архитектуры, именно поэтому сам мэр расписывается на планшете, ему можно принимать такие проекты, он не архитектор и не искусствовед. Но архитектурному сообществу молчать нельзя.

Ранее Региональный Союз архитекторов выступил со специальным заявлением по поводу градостроительной политики в Екатеринбурге. Председатель союза Сергей Алейников, экс-главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин и архитекторы Никита Демидов и Андрей Рудаков отметили, что нельзя принимать решения об утверждении общественных зданий без участия профессионального сообщества, сообщал DK.RU.

Автор: Екатерина Тарханова
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