Прививки в Ночь музыки, новая вспышка, больница на карантине. Все о COVID-19 на 1 сентября

18 сентября в Екатеринбурге в шестой раз пройдет Ночь музыки. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram:

Я очень люблю и поддерживаю это мероприятие, и поэтому как только эпидобстановка позволила проводить концерты, мы сразу же вернулись к обсуждению организации Ночи музыки. Сегодня мы окончательно договорились о ее проведении с директором фестиваля Евгением Горенбургом. В этом году, конечно, организовать это мероприятие будет еще сложнее. На всех площадках нужно будет контролировать соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Также будут установлены санитайзеры для обработки рук.

Губернатор предложил совместить Ночь музыки с прививочной кампанией.

Обсуждаем возможность установки рядом с концертными площадками палаток, где медики смогут поставить вакцину от гриппа всем желающим. При этом мы по-прежнему продолжаем пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Свердловской области. Если к 14 сентября мы увидим рост заболевших коронавирусом, массовые мероприятия могут быть снова отменены. Будем надеяться, что этого не произойдет, — написал Евгений Куйвашев.

Вместе с тем стало известно, что отделение городской больницы № 6, которая принимала пациентов с коронавирусом в разгар пандемии и начала работать в обычном режиме, закрылось на карантин из-за вспышки коронавируса. Эту информацию информагентству Накануне.ru подтвердили в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга:

Действительно, отделение реабилитации 6-й больницы временно закрыто в связи с заносом коронавирусной инфекции. Все те пациенты, которые должны были туда попасть, перераспределены по другим больницам: это 3-я больница, институт мозга и другие реабилитационные базы. Распределением занимается главный реабилитолог Свердловской области Андрей Белкин.

В горздраве сообщили, что больница закрыта на две недели по предписанию Роспотребнадзора.

В августе минздрав Свердловской области продолжил освобождать зарезервированные под больных коронавирусом койки и возвращать больницы к работе по профилю. В числе медучерждений, которые возвращались к плановой работе, была и ЦГКБ №6, писал DK.RU.

По данным регионального оперштаба на 1 сентября, в Свердловской области зарегистрировано 117 случаев COVID-19, из них 46 — в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции достигло 25 432. Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19 (общее число случаев — 454).