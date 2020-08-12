Назначение в кабинете министра и штатный режим работы больниц. Главное о COVID-19

Минздрав Свердловской области продолжает освобождать зарезервированные под больных коронавирусом койки и возвращает больницы к работе по профилю. Штатно в ближайшее время начнут работать ЦГКБ №6, единственный в городе хоспис — отделение паллиативной помощи Центральной городской больницы №2 им. Миславского, Свердловская областная психиатрическая больница, Детская городская больница №8 и часть коек Детской городской клинической больницы №11.

Ранее к штатной работе вернулись НИИ ОММ, 354-й окружной военный клинический госпиталь, ЦГКБ №1, Областная детская клиническая больница, отделение реабилитации ЦГБ №3, Областная наркологическая больница, нейрохирургический корпус ГКБ №40.

По сообщениям регионального штаба, в настоящее время идет работа над возвращением в обычный режим работы 1715 коек.

Также сегодня стало известно, что глава свердловского минздрава Андрей Карлов произвел первое кадровое назначение на новом посту, пишет JustMedia.ru. Им стал заместитель главврача по хирургии в Областной клинической больнице Сергей Турков, который работал в министерстве с 2008 по 2018 г. Сначала он был в команде Игоря Трофимова, затем Андрея Цветкова, теперь будет работать под руководством Андрея Карлова.

За последние сутки в Свердловской области выявили 167 новых случаев коронавируса, 70 из них приходится на Екатеринбург. Общее число случаев заражения с начала пандемии в регионе составило 22 781.

Состояние 105 больных оценивается как тяжелое, 96 человек находятся в реанимации, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в регионе подтверждено девять смертей от коронавируса. Всего из-за инфекции на Среднем Урале погиб 351 человек.