Игровой сервис Михаила Гуцериева вложил в инфраструктуру на Урале 1 млрд руб.

«Для геймеров Урала, Сибири, Прикамья наступили новые времена», — так комментируют событие его участники — представители игрового сервиса GFN.RU (одна из структур Михаила Гуцериева) и «Ростелекома», киберспортсмены, геймеры.

GFN.RU развивает в России сервисы NVIDIA GFN.RU — игровой стриминговый сервис, позволяющий играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства. GFN.RU выступает в партнером американской компании по развитию сервиса GeForce NOW в России и СНГ. Основным инвестором GFN.RU выступает группа «САФМАР» предпринимателя Михаила Гуцериева — российский многоотраслевой конгломерат, в структуру которого входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, сети ритейла, строительные и девелоперские холдинги, медийные ресурсы

Облачную технологию презентовали в конце августа в Екатеринбурге, в Центре обработки данных «Ростелекома».

Среди наших абонентов немало геймеров, а это — люди с особыми запросами. Им важно качество интернета, его стабильность и, конечно, скорость. Мы знаем о таких потребностях и тянем «оптику» не до подъезда, а прямо до квартиры. Играющая аудитория выделена в отдельный сегмент, мы смотрим, как у каждого из этих пользователей идут пакеты до серверов, и убираем лишние звенья, — поясняет Сергей Шишмарев, директор по работе с массовым сегментом «Ростелекома» на Урале.

GFN.RU стал одним из крупнейших арендаторов ЦОДа,первую очередь которого «Ростелеком» запустил в конце прошлого года. Другой «якорь» центра — «Газпром нефть». Установленная мощность первой очереди ЦОД — 2 МВт, емкость машинных залов — 216 стойко-мест. Заполенность ЦОДа — 100%. Сейчас идет строительство второй очереди, всего по проекту их будет четыре — потребность в облачных хранилищах в России остаётся огромной, рост потребления услуг серверов увеличивается ежегодно более чем в два раза

Принцип работы сервиса GFN.RU аналогичен тому, что используют стриминговые сервисы — Яндекс.Музыка, Netflix и появившийся недавно в России Spotify. Через приложение GFN геймер подключается к серверу, на котором, собственно, и запускается игра. Именно на сервере обрабатывается сигнал, который поступает с устройства пользователя, обратно же поступает видеопоток.

Чем меньше реальное расстояние между игроком и сервером, тем выше скорость отклика. Локальный сервер, поддерживающий передовые графические технологии, позволяет избежать задержек, в итоге нет потери в качестве картинки на экране и в быстроте реакций. Это особенно важно, к примеру, в «боевых» играх — том же Counter-Strike или World of Tanks.

Новое оборудование позволяет превратить практически любое устройство — будь то планшет, ноутбук, ПК и даже смартфон — в мощный игровой компьютер, — рассказывает директор по маркетингу и продукту сервиса GFN.RU Даниил Мирошниченко. — Это происходит за счет того, что, по сути, игра идет не на оборудовании пользователя, а на нашем сервере, который теперь размещен здесь, в Екатеринбурге.

Оборудование в ЦОДе — серверы с множеством видеокарт, которые и обрабатывают сигналы. Стоимость его, по данным представителя GFN.RU, составляет 350 млн руб. Весь же проект обошелся компании в 1 млрд руб.

По словам Даниила, раньше отклик мог составлять более 30 милисекунд. «Такое время требовалось сигналу, чтобы «дойти» до Москвы и вернуться обратно. Это очень ощутимо для игры. Сейчас скорость будет такой, что задержек не возникнет. При этом одновременно к серверу могут подключаться до 50 тыс. игроков», — прокомментировал представитель GFN.RU.

«Теперь геймеры будут летать на немыслимых скоростях», — уверены в GFN. Чтобы подчеркнуть это, на запуск сервиса пригласили представителей авиакомпании «Россия». Стюарды говорят, что иногда, между полетами, они играют на своих смартфонах.

В CFN.RU рассчитывают, что к новому оборудованию будут подключаться игроки не только Екатеринбурга и ближайших соседей — Челябинска, Перми, Урала, но и более отдаленные города.

Мы закроем потребности геймеров на территории примерно от Удмуртии до Новосибирска. Дальше уже сложнее — задержка все равно будет, — говорит Даниил Мирошниченко. И добавляет, что компания собирается в перспективе запустить подобные серверы в восточных регионах России, а также в странах СНГ.

Геймерское сообщество оценило новый сервис.

Мое имя, пожалуй, менее известно, чем мой игровой псевдоним — Inspirer. Под этим ником я как профессиональный киберспортсмен — в команде Na’Vi, выигрывал крупные чемпионаты. В основном играю в World of Tanks. Сейчас основное занятие — стриминг. Чтобы делать это качественно, недавно обновил свой компьютер. Это обошлось мне в 300 тыс. руб. Не каждый может позволить себе такие затраты, так что новый сервис — если он действительно буде работать, как обещают — хороший выход для тех, кто пока не берет многотысячные призы на мировых чемпионатах, — считает киберспортсмен Максим Мазеин.

Отметим, что сейчас геймеры ждут релиз нового проекта — Cyberpunk. Что же касается уже известных игр, то, по данным GFN.RU, первые три места в рейтинге самых популярных игр среди геймеров Урала и Сибири занимают Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive и Apex Legends. На четвертом месте расположилась игра в жанре action/RPG The Witcher 3: Wild Hunt. Кроме того, екатеринбуржцы люябт World of Tanks, а сибиряки — симулятор выживания ARK: Survival Evolved.

Михаил Гуцериев — российский предприниматель, один из основных бенефициаров промышленно-финансовой группы САФМАР, владелец контрольных пакетов ритейлеров «М.Видео» и «Эльдорадо», член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Находится в топ-50 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Ранее DK.RU рассказывал об уральских разработчиках компьютерных игр: Caravan Games из Челябинска и Targem Games из Екатеринбурга. Также мы выпускали репортаж из музея винтажных компьютеров в Екатеринбурге.