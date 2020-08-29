«Экосистема рынка рекламы» от АКАР расколола уральских рекламщиков на два лагеря

Экосистема уральского рекламного рынка — совместный проект АКАР Урал и Гильдии маркетологов. Ее презентация состоялась 25 августа на страницах «Делового квартала».

Экосистема включает шесть сегментов: полный цикл и медиасервис, маркетинговые коммуникации, селлеры, digital-агентства, креатив, event. В каждом сегменте — по 10 лидеров-участников рынка. Это и вызвало вопросы у компаний, которые не входят ни в АКАР, ни в Гильдию маркетологов.

Основная дискуссия проходила в фейсбуке на странице Сергея Балакирева, директора агентства AMG, члена АКАР Урал и одного из авторов проекта. Руководители компаний, которые не вошли в экосистему, либо спрашивали составителей о причинах своего непопадания в проект, либо просили добавить свою компанию в новую редакцию.

Часть комментаторов восприняли проект благосклонно и пообещали использовать его как инструмент для решения своих задач. Впрочем были и такие реплики: «Так. И что с этим делать?». Недоумение же у основного числа пользователей вызвало отсутствие в экосистеме крупейшего игрока на рынке — РГ DeltaPlan.

Известно, что проект обсуждался и кулуарно. Рекламщиков не из числа АКАР также удивила предложенная градация на сегменты и попадание отдельных организаций в топ-10 этих сегментов, несмотря на то, что те не являются объективными лидерами по деньгам и клиентам. Однако эти претензии было решено не выносить на публику.

Позже Алена Штин, директор агентства «Инкапри», отправила в редакцию DK.RU открытое письмо, адресованное составителям экосистемы и участникам рынка. Приводим его с минимальными купюрами:

— Хотелось бы внести уточнения по своей сфере деятельности в BTL-направлении. Делаю это, поскольку для меня важно, чтобы картина рынка была представлена корректно. По пунктам:

1 I Если пишется «Экосистема уральского рекламного рынка», то следует учитывать все рекламные агентства Уральского региона. В пилоте мы видим, скорее, экосистему рекламного рынка города Екатеринбурга без учета региональных игроков. Кроме того, Уральский регион — это не только Свердловская область.

2 I На рекламном рынке есть направление BTL, которое включает в себя event, промо, мерчендайзинг, outdoor, аудиты, социальные опросы, директ-маркетинг. Крупнейшие рекламодатели всегда учитывают эти направления рекламы, это многомиллионные бюджеты. Так же есть сферы, которые могут использовать только это направление в рекламе (алкогольная и табачная продукция).

3 I К направлению event сейчас причисляют корпоративные мероприятия и коммерческие фестивали, которые к рекламным событиям не относятся. Расходы на корпоративные мероприятия не относятся к рекламным бюджетам. И если учитывать эти факты, то из 10 игроков, указанных в сфере event, выпадают:

• «Премьер», безусловный лидер в организации выступления звезд мирового масштаба,

• Glem, лидирующее агентство в организации праздничных событий,

• Web2Win, организатор обучающих конференций,

• Dream Team, лидирующая компания в организации коммерческих фестивальных событий и корпоративных мероприятий.

4 I Хотя это должно быть пунктом номер один. О какой экосистеме рекламного рынка Екатеринбурга может быть речь, когда в ней нет очевидного лидера рынка DeltaPlan. Это то же самое, что представить карту Екатеринбурга без здания Администрации города.

В нашей сфере BTL есть свои ассоциации, которые крайне кропотливо, справедливо, учитывая все факты, мучая каждое агентство своими требованиями к предоставлению документов, ведут рейтинги агентств. Вся работа уже проделана ими. Нужно просто вставить игроков в экосистему рекламного рынка. Причем есть корректные, свежие данные и по каждому городу и по региону и по России.

Теперь о тех, кто в представленной экосистеме находится не на своих местах и кто отсутствует вовсе. Например, агентство «Ньютон» числится в сегменте «полный цикл и медиасервис», а по моей информации они являются крупнейшим игроком в направлении PR. Есть лидирующие агентства по мерчендайзингу. Агентство «ИнЦентр» — лидер в направлении outdoor, имеет эксклюзивные контракты на размещение рекламы в большинстве торговых центров Екатеринбурга. Есть явные лидеры в проведении социальных опросов. Есть отдельный рынок в направлении сувенирной продукции, и там свои лидеры.

Очень надеюсь, что в доработанной «экосистеме рекламного рынка Екатеринбурга», а лучше все-таки в «экосистеме Уральского рекламного рынка», обратив внимание на сильнейшие агентства других городов, все перечисленные рекламные ниши и игроки будут обозначены и оценены по достоинству.

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Сергей Балакирев прокомментировал отсутствие в экосистеме DeltaPlan. По его словам, в компании приняли решение не участвовать в этом проекте. И выразил уверенность, что в следующей редакции DeltaPlan и АКАР Урал «придут к полному согласию». Также в новой редакции будут учтены все пожелания и критика, заверил он.

Г-н Балакирев анонсировал третью итерацию реестра рекламных компаний Екатеринбурга и Свердловской области от АКАР. Как сообщал DK.RU, впервые масштабую перепись на рекламном рынке провели в 2018 г., а перепись следующего года показала, что к 2019 г. рынок потерял 20% игроков. Данные исследования также принимались участниками рынка неоднозначно.

Новое исследование планируется в формате рейтинга, а не реестра, как это было изначально. Ранжирующие показатели пока не называются, но очевидно, что компании будут сравнивать по выручке и количеству клиентов.