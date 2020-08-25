Первые после Москвы. В Екатеринбурге представили экосистему рекламного рынка

Экосистема — это визуальная карта, поделенная на шесть сегментов по направлениям деятельности, в каждом из которых представлены по 10 игроков. Она стала результатом первой систематизированной «переписи» рекламного рынка Екатеринбурга. Авторы проекта — Уральское отделение Ассоциации коммуникационных агентств России и Гильдия маркетологов.

Экосистема уральского рекламного рынка

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В экосистеме шесть сегментов: полный цикл и медиасервис, маркетинговые коммуникации, селлеры, digital-агентства, креатив, event.

Для того, чтобы отнести разных игроков на рынке в тот или иной сегмент, экспертная комиссия оценивала следующие факторы: время работы на рынке, количество сотрудников, награды, данные имеющихся рейтингов, реализованные кейсы, общая репутация компании на рынке, мнение участников самого сегмента, заявленные финансовые показатели деятельности, если они были.

Экосистема была составлена на основе реестра рекламных агентств, который АКАР Урал готовит второй год. Однако, в отличие от реестра, в экосистему вошли не только рекламные агентства, но и селлеры.

Это первая в истории уральского рынка попытка его систематизировать. Для рекламных агентств это важно, чтобы четко понимать конкурентную среду и свое место в ней. А компаниям-рекламодателям это дает возможность легко сориентироваться, кто на рынке может решить их задачи — к кому идти за мероприятиями, к кому за маркетинговыми исследованиями, а к кому за креативом. Сейчас этот процесс для рекламодателя всегда непростой: им приходится проводить собственное исследование рынка, доверяться рекомендациям или опираться на прежний опыт. Никаких переписей агентств за МКАД до этого момента вообще не было, — комментирует важность появления экосистемы Сергей Балакирев, руководитель комитета по исследованиям АКАР Урал.

По такой карте могут ориентироваться как сами участники рынка, так и рекламодатели. Участники рекламного рынка отмечают, что экосистема не просто задает понятную систему координат на рекламном рынке для местного бизнеса, но и дает возможность привлечь крупных клиентов-рекламодателей из столицы и других регионов.

Формирование экосистемы — важнейший шаг в развитии регионального рекламного рынка, показатель его зрелости. Это в первую очередь возможность привлечь внимание федеральных, мультирегиональных и крупных клиентов из других регионов к рекламному рынку Екатеринбурга и Урала как месту, где существует целая плеяда сильных рекламных агентств, которых можно приглашать в тендеры и рассматривать в качестве партнеров под конкретные задачи, — отмечает Екатерина Маркова, директор АКАР Урал, основатель и CEO Brand experience agency 19/84.

Регион активно развивается, однако для многих рекламодателей и столичных агентств до сих пор было затруднительно найти партнера для сотрудничества.

Теперь, когда есть основа, столичным заказчикам и региональным коллегам будет легче принимать решения при выборе агентства для решения своих задач. Мы в АКАР стремимся сделать рынок прозрачнее и безусловно поддерживаем наше уральское представительство в работе над систематизацией игроков регионального рынка, — добавляет Валентин Смоляков, исполнительный директор АКАР.

Компании-рекламодатели подтверждают, что сегодня выбор подрядчиков — процесс сложный, во многом именно из-за отсутствия информации о рынке и его участниках. Экосистема должна снять значительную часть вопросов.

Выстроенная экосистема позволяет быстро сориентироваться на рекламном рынке Екатеринбурга, ведь задумывая новый проект по продвижению приходится сталкиваться с тяжелым выбором подрядчика. Надо изучить всех представителей рынка, со всеми пообщаться, понять кто реально давно на рынке и имеет подобный опыт. Новая система же позволяет сэкономить время на все эти исследования, мы сразу знаем к кому стоит обратиться по выбранному направлению. И я буду точно уверена, что это надежный проверенный подрядчик, который является экспертом в своей области, — говорит Елена Крылова, руководитель направления маркетинга ООО «УГМК-Телеком»

На карту коммуникационного рынка Екатеринбурга уже обратил внимание Сбербанк. Представители банка отметили, что это очень четко смыслово и визуально структурированный «снимок» местного рынка услуг продвижения.

Уверен, что продукт займет достойное место на рабочих столах многих маркетологов, рекламистов, пиарщиков, специалистов по внутренним коммуникациям и HR-бренду и будет востребован, особенно в тех ситуациях, когда компания начинает использовать новые для себя инструменты и ищет партнера с сильной экспертизой в соответствующей сфере, — отметил Максим Кассандров, начальник пресс-службы Уральского банка Сбербанка.

Экосистема, разработанная АКАР Урал и Гильдией маркетологов, заинтересовала не только представителей банковского сектора, но и крупных ритейлеров.

Мы будем ориентироваться на представленную карту при выборе новых локальных подрядчиков и ждем, когда они станут полноценной частью федеральной экосистемы, чтобы играть на равных, — говорит Наталия Минина, менеджер по организации корпоративных мероприятий, Уральский округ розничной сети «Магнит».

Появление первой версии экосистемы — признак зрелости и осознанности рекламного рынка Екатеринбурга. Несколько десятков ключевых агентств договорились о правилах и методике разработки экосистемы, но, тем не менее, она не отражает действительность в полной мере. Так, в проект вошли только те сегменты, в которых участники АКАР Урал обладают достаточной экспертизой. Поэтому в экосистему не попали, например, рекламно-производственные и сувенирные компании. Также на момент разработки экосистемы составители не обладали полными данными по объемам выручки и доле рынка по каждому игроку, эта задача будет решена в рейтинге рекламных агентств.

Важно понимать, что мы представляем рынку Пилотную версию экосистемы. В некоторых сегментах, например, digital, выбор был очень сложным: уровень конкуренции на рынке настолько высокий, что многие достойные компании пока не вошли в десятку. А в некоторых сегментах, скажу честно, с трудом подобрали 10 достойных компаний. И далее, уже в рамках нескольких встреч в расширенном составе АКАР, принималось решение об утверждении проекта. Скажу даже, что были и отказы от участия в данном проекте, — продолжает Сергей Балакирев.

Планируется, что рейтинг рекламных агентств будет составлен в конце 2020 года, а после этого обновлена и экосистема. Участие в рейтинге открытое — передать данные о своей компании может любой участник рынка, независимо от членства в АКАР. В дальнейшем экосистема будет обновляться ежегодно вместе с основным рейтингом.

Экосистема — тот необходимый фундамент, на базе которого в дальнейшем будет формироваться цивилизованный рекламный рынок. Безусловно, она помогает рекламодателям ориентироваться в действующих операторах, их опыте и специализации. Однако, в первую очередь, этот инструмент необходим для коммуникационных агентств Урала. В процессе работы над экосистемой были сформировали сегменты рекламного рынка. Многие из компаний определили для себя сегменты, в которых они уже успешны и хотят развиваться дальше. Некоторые поняли, что относятся сразу к нескольким сегментам рекламного рынка.Большая работа успешно проведена. Это первый шаг к формированию взрослого, цивилизованного рекламного рынка. С нетерпением ждем дальнейших рейтингов, которые будут следующими индикаторами зрелости развития индустрии маркетинга и рекламы, — говорит Александра Гречко, руководитель комитета по стандартам АКАР Урал, исполнительный директор «Первое Клиентсткое Агентство» Be Brand.

Помимо рейтинга рекламных агентств, АКАР Урал формирует перечень индустриальных стандартов с учетом особенностей регионального рынка, рейтинги зарплат, описание основных должностей в коммуникационных агентствах и этические стандарты отрасли, необходимые для честной конкуренции. Все это — важные шаги для развития регионального рынка рекламы.