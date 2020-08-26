Полиграф показал причастность депутата Заксобрания к убийству предпринимателя

Полиграф, который депутат свердловского Заксобрания Александр Коркин прошел в рамках расследования гибели в сентябре 2019 г. предпринимателя Сергея Титова, показал, что именно г-н Коркин произвел фатальный выстрел. При этом, согласно данным полиграфа, у него не было намерения стрелять в погибшего и, скорее всего, инцидент произошел случайно, сообщает «Знак.ком» со ссылкой на адвоката Дмитрия Жикина, представляющего интересы семьи погибшего.

Участники происшествия настаивали на том, что предприниматель сам случайно выстрелил в себя. Сейчас к ним может быть применена статья 307 УК РФ («Ложные показания»), добавил адвокат.

Ранее DK.RU рассказывал об этом происшествии. 6 сентября 2019 г. Александр Коркин отдыхал на реке Сосьве в компании друзей: восемь мужчин на двух лодках отправились на рыбалку. Когда депутат плыл в лодке с предпринимателем Сергеем Титовым, последний получил огнестрельное ранение в голову. Выстрел прошел вскользь по висковой части головы, задел оба полушария, через пять месяцев пострадавший скончался.

Другие участники рыбалки и сам Александр Коркин рассказывали, что произошел несчастный случай: пострадавший потянулся за ружьем, которое лежало в лодке и оно самопроизвольно выстрелило. Позже экспертиза показала, что мужчина не мог выстрелить в себя по неосторожности, главным подозреваемым стал г-н Коркин.

По статье «Причинение смерти по неосторожности» депутату грозит наказание от исправительных работ до 2 лет лишения свободы.

Родственники погибшего Сергея Титова были не согласны с квалификацией дела, мать застреленного — Елена Титова настаивала на том, что убийство произошло преднамеренно. По ее словам, участники рыбалки, когда увидели, что произошло в одной из лодок, решили договориться, что якобы случился несчастный случай.

Александр Коркин в комментариях СМИ сначала отрицал свое участие в рыбалке. Затем все-таки подтвердил, что был очевидцем происшествия, но отрицал, что является фигурантом уголовного дела. После признал и этот факт, ссылаясь на предвзятость и некомпетентность следствия: «Следователю, видимо, уже нужно кому-то предъявить обвинение».

Адвокат семьи Сергея Титова также сообщал, что подозреваемый отказывался от прохождения полиграфа. Вот как г-н Коркин прокомментировал этот факт порталу Е1:

Потому что я его [полицейский полиграф] проходил на месте в день происшествия. И те, кто проверку проводил, сказали: «Да, он непричастен. Говорит правду». А потом приехали следователи и решили — давайте еще раз пройдем? А зачем мне его еще раз проходить? Они говорят: «Надо еще раз пройти». Я: «Мы будем проходить до тех пор, пока он не покажет то, что вам нужно, что ли?». Я же не отказался от первого полиграфа. К нам приехали сотрудники, всех проверили на полиграфе, никто не отказался. Все прошли тут же на месте. У меня закралось сомнение, для чего его проходить? Тем более полиграф расшифровывают сотрудники СК, а они заинтересованные лица. Если бы был независимый полиграф, я бы его прошел. Первый же прошел. Мне скрывать нечего. Просто не вижу смысла.

DK.RU продолжает следить за развитием событий.