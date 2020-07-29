Рыбалка кончилась трагедией. Свердловского депутата обвиняют в убийстве по неосторожности

Депутата Законодательного собрания Свердловской области от ЛДПР Александра Коркина обвиняют по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), пишет ЕАН.

Год назад Александр Коркин отдыхал на реке Сосьве в компании друзей: восемь мужчин на двух лодках отправились на рыбалку. Когда депутат плыл в лодке с Сергеем Титовым, последний получил огнестрельное ранение в голову. Выстрел прошел вскользь по висковой части головы, задел оба полушария, через пять месяцев пострадавший скончался.

Другие участники рыбалки и сам Александр Коркин рассказывали, что произошел несчастный случай: пострадавший потянулся за ружьем, которое лежало в лодке и оно самопроизвольно выстрелило. Позже экспертиза показала, что мужчина не мог выстрелить в себя по неосторожности, главным подозреваемым стал депутат Коркин.

По статье «Причинение смерти по неосторожности» депутату грозит наказание от исправительных работ до 2 лет лишения свободы. Родственники погибшего Сергея Титова не согласны с квалификацией дела, мать застреленного — Елена Титова настаивает, что убийство произошло преднамеренно, об этом она рассказала в интервью журналистам издания.

По ее словам, участники рыбалки, когда увидели, что произошло в одной из лодок, решили договориться, что якобы случился несчастный случай:

Они договорились так говорить, пока везли Сережу в больницу. Время договориться у них было: только до берега надо было проплыть 60 км, потом еще пока доехали до больницы в Серове. Следователю они сказали, что якобы сын потянулся за ружьем, зацепил обо что-то курок и случайно выстрелил себе в голову. Но этого быть не может. Следователь мне сразу сказал: «Я сам охотник, такого произойти не могло».

Она добавила, что сначала Александр Коркин вообще отрицал, что был в лодке вместе с Сергеем Титовым, он говорил, что посещал Гаринский район по работе и на рыбалку не ездил. Однако позже следователи выяснили, что Александр Коркин был в одной лодке с Титовым, а экспертизы показали, что депутат совершил выстрел из ружья.

Елена Титова считает, что раз следователи доказали, что выстрел совершил Александр Коркин, то дело должны переквалифицировать:

Думаю, он специально целился: лодка 7 м. Как можно взять на таком расстоянии и случайно попасть человеку прямо в голову?

Причины, по которым депутат выстрелил в Титова, неизвестны. О конфликте между двумя мужчинами не сообщал ни один из участников рыбалки.

Шансов на спасение у Сергея Титова не было, рассказывает мать погибшего. Два месяца пострадавшего лечили в больнице, а после перевезли домой, где он скончался не приходя в сознание. Елена Титова также добавила, что с момента трагедии ни один из участников роковой рыбалки не связывался с семьей Сергея Титова.

Александр Коркин рассказа Ura.ru, что не согласен с предъявленными обвинениями. По его словам, он действительно находился в лодке с Сергеем Титовым, но не видел, как все произошло:

Я стоял в лодке. В одном месте ветви нависали низко над водой. Я вынужден был нагнуться, и в этот момент прозвучал выстрел. Сперва подумал, что лодка зацепилась мотором. Следователю, видимо, уже нужно кому-то предъявить обвинение. Я с этим не согласен и настаиваю на проведении дополнительных экспертиз.

Депутат также заявил, что после произошедшего поддерживал связь с супругой пострадавшего, и вместе с другми участниками рыбалки потратил солидную сумму на лечение Сергея Титова.