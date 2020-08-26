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Продукцию фармактива Малика Гайсина изымают из продажи. И это не в первый раз

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Продукцию фармактива Малика Гайсина изымают из продажи. И это не в первый раз
Иллюстрация: pixabay.com

Несколько партий препаратов, изготовленных «Уралбиофармом», признаны некачественными и изымаются из продажи. Месяц назад стало известно об увольнении сразу трех руководителей предприятия.

#ФАРМА#ЗДОРОВЬЕ#НОВОСТИ

Росздравнадзор обнаружил несколько партий некачественного препарата «Цитрамон П» (лекарственное средство, сочетающее аспирин, парацетамол и кофеин, прим.ред.), их изымают из аптек. Уничтожению подлежат в том числе препараты екатеринбургского предприятия «Уралбиофарм», следует из распоряжения ведомства. Речь идет о серии №500819, она не соответствует качеству по показателю «растворение».

Также запрещена продажа «Мукалтина» (серия № 91119), этот препарат не соответствует параметру «распадаемость».

В «Уралбиофарме» заявили, что причиной испорченных таблеток могли стать неправильная транспортировка или условия хранения.

Из-за реакции препарата с воздухом и влагой в нем может меняться химический состав, — отметил представитель предприятия (цитата по «Ура.ру»).

Проблемы с «Цитрамоном» у компании случаются достаточно часто: в 2009 г. в нем обнаружили китайскую субстанцию «Парацетамола-порошка». Где именно и из чего именно она была произведена, Росздравнадзор не смог выяснить. В 2014 г. «Уралбиофарм» лидировал в анти-рейтинге Росздравнадзора по объему забракованной продукции. В 2016 г. в таблетках обнаружили стекло и проволоку, а в 2017 г. — посторонние примеси.

Владелец «Уралбиофарма» — уральский предприниматель Малик Гайсин. Примечательно, что в июле из компании были уволены сразу три топ-менеджера, сообщал DK.RU. Смену руководства тогда не комментировали, однако наблюдатели полагают, что это могло быть связано с неудачей в сфере аптечного ритейла.

В 2017 г. «Уралбиофарм» заявил о расширении аптечной сети, компания скупала государственные и муниципальные аптеки, которые выставлялись на торги. DK.RU рассказывал о покупке сети «Ханты-Мансийской аптеки» из 70 аптек. Планировалось, что аптечная сеть будет состоять из тысячи точек. Реализовать эти планы к 2020 г. не удалось.

Автор: Мария Смирнова
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