Уральский олигарх уволил топ-менеджеров на своем предприятии

Уральский олигарх, владелец завода «Уралбиофарм» Малик Гайсин уволил трех топ-менеджеров предприятия. Как пишет издание «Фармацевтический Вестник», речь идет об увольнении исполнительного директора предприятия Эльвиры Шпейт, коммерческого директора Елены Хариной и финансового директора Ольги Григорьевой. Сотрудники подтвердили, что увольнение произошло по инициативе Малика Гайсина.

На предприятии причину ухода топ-менеджеров не комментируют. Там сообщили, что уже нашли новое руководство для «Уралбиофарма»: две вакансии уже закрыты, осталось найти финансового директора.

Смена руководства компании, по словам аналитика «Калугин Профит Групп» Виталия Калугина, не связана с финансовым состоянием компании, об этом говорит финансовая отчётность за последние пять лет.

Рыночная ниша, в которой в основном работает предприятие — продажи по госзаказам препаратов из списка ЖНВЛП — имеет изначально стабильную природу. Это либо дешевые дженерики, либо несложные общеупотребительные лекарства и витамины. Да, наценка там минимальная, но зато практически нет зарубежных конкурентов и большие объемы сбыта.

Отметим, что в 2017 г. «Уралбиофарм» заявил о расширении аптечной сети, компания скупала государственные и муниципальные аптеки, которые выставлялись на торги. DK.RU рассказывал о покупке сети «Ханты-Мансийской аптеки» из 70 аптек. Эльвира Шпейт отмечала, что собственник «Уралбиофарм» планирует создать аптечную сеть из тысячи точек. Реализовать эти планы к 2020 г. не удалось.

В 2019 г. также стало известно о планах завода «Уралбиофарм» начать выпуск антицеллюлитного крема под названием «Горижопа». Роспатент одобрил вариант этого названия на латинице — Gorighopa. Права на знак действуют до 17 января 2029 г.

Добавим, что Малик Гайсин — одна из самых таинственных персон региона. Структура его собственности крайне запутана. По последним данным, бизнес Малика Гайсина можно разделить на три составляющих: фармацевтика, промышленность и хлебное направление, писал DK.RU. В начале 2019 г. арбитражный суд Свердловской области прекратил дело о банкротстве г-на Гайсина — тот сумел мастерски уйти от претензий кредиторов. «Уралбиофарм» — старейшее на Урале предприятие по производству современных лекарственных препаратов.